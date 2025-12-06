Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓混合团体世界杯│八强循环赛 国乒七战全胜强势晋级 剑指冠军

即时体育
更新时间：21:05 2025-12-06 HKT
发布时间：21:05 2025-12-06 HKT

乒乓混合团体世界杯八强循环赛今日落下帷幕，国家队在最后一场，以总局数8：4力克劲旅瑞典队，豪取循环赛七连胜，并以小组首名之姿强势晋级四强。

首盘混双即派出年轻主力林诗栋／蒯曼抢攻。这对新生代组合不负众望，以3：0（11：9、11：7、11：9）横扫瑞典的Kallberg兄妹档，为队伍赢得完美开局。ITTF图片
首盘混双即派出年轻主力林诗栋／蒯曼抢攻。这对新生代组合不负众望，以3：0（11：9、11：7、11：9）横扫瑞典的Kallberg兄妹档，为队伍赢得完美开局。ITTF图片
首盘混双即派出年轻主力林诗栋／蒯曼抢攻。这对新生代组合不负众望，以3：0（11：9、11：7、11：9）横扫瑞典的Kallberg兄妹档，为队伍赢得完美开局。ITTF图片
首盘混双即派出年轻主力林诗栋／蒯曼抢攻。这对新生代组合不负众望，以3：0（11：9、11：7、11：9）横扫瑞典的Kallberg兄妹档，为队伍赢得完美开局。ITTF图片
第四盘女双组合王曼昱／蒯曼挺身而出，凭借凌厉攻势与默契配合，直落三局（11：6、11：7、11：7）击败瑞典的BERGSTROM／BERGAND组合。ITTF图片
第四盘女双组合王曼昱／蒯曼挺身而出，凭借凌厉攻势与默契配合，直落三局（11：6、11：7、11：7）击败瑞典的BERGSTROM／BERGAND组合。ITTF图片
第四盘女双组合王曼昱／蒯曼挺身而出，凭借凌厉攻势与默契配合，直落三局（11：6、11：7、11：7）击败瑞典的BERGSTROM／BERGAND组合。ITTF图片
第四盘女双组合王曼昱／蒯曼挺身而出，凭借凌厉攻势与默契配合，直落三局（11：6、11：7、11：7）击败瑞典的BERGSTROM／BERGAND组合。ITTF图片

比赛继续采用独特的「15局8胜」赛制。国乒阵容部署得宜，首盘混双即派出年轻主力林诗栋／蒯曼抢攻。这对新生代组合不负众望，以3：0（11：9、11：7、11：9）横扫瑞典的Kallberg兄妹档，为队伍赢得完美开局。次盘女单，王艺迪遭遇瑞典好手Linda BERGSTROM的顽强抵抗，在先失一局的情况下稳住阵脚，连扳两城以2：1（7：11、11：7、11：9）成功逆转，展现强大心理素质。

第三盘男单，小将徐瑛彬面对状态火热的Anton Kallberg，虽奋力拼搏仍以0：3（6：11、8：11、7：11）告负。关键时刻，第四盘女双组合王曼昱／蒯曼挺身而出，凭借凌厉攻势与默契配合，直落三局（11：6、11：7、11：7）击败瑞典的BERGSTROM／BERGAND组合，一举为国家队锁定胜局，累计胜局达到八局，提前结束比赛。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
林青霞11亿香港豪宅沦陷！遭大量曱甴侵袭尸横遍野 爆发人蟑大战：随时可能组团现身
林青霞11亿香港豪宅沦陷！遭大量曱甴侵袭尸横遍野 爆发人蟑大战：随时可能组团现身
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
10小时前
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
01:50
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
影视圈
8小时前
1.2亿六合彩｜搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你 !
1.2亿六合彩｜搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你 !
社会
2025-12-05 21:33 HKT
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
2小时前
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
饮食
11小时前
后巷遗有一滩血迹。
00:36
铜锣湾女子执纸皮遭铁通击致头骨折 昏迷命危
突发
9小时前
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
12小时前
大埔宏福苑五级火｜屯门中转屋安置灾民 宝田邨街坊欢迎新朋友 手绘交通指南劲暖心
大埔宏福苑五级火｜屯门中转屋安置灾民 宝田邨街坊欢迎新朋友 手绘交通指南劲暖心｜Juicy叮
时事热话
8小时前
00:43
小西湾富景花园商场平台起火 街坊激动：点解唔响警钟？
突发
49分钟前