乒乓混合团体世界杯│八强循环赛 国乒七战全胜强势晋级 剑指冠军

乒乓混合团体世界杯八强循环赛今日落下帷幕，国家队在最后一场，以总局数8：4力克劲旅瑞典队，豪取循环赛七连胜，并以小组首名之姿强势晋级四强。

比赛继续采用独特的「15局8胜」赛制。国乒阵容部署得宜，首盘混双即派出年轻主力林诗栋／蒯曼抢攻。这对新生代组合不负众望，以3：0（11：9、11：7、11：9）横扫瑞典的Kallberg兄妹档，为队伍赢得完美开局。次盘女单，王艺迪遭遇瑞典好手Linda BERGSTROM的顽强抵抗，在先失一局的情况下稳住阵脚，连扳两城以2：1（7：11、11：7、11：9）成功逆转，展现强大心理素质。

第三盘男单，小将徐瑛彬面对状态火热的Anton Kallberg，虽奋力拼搏仍以0：3（6：11、8：11、7：11）告负。关键时刻，第四盘女双组合王曼昱／蒯曼挺身而出，凭借凌厉攻势与默契配合，直落三局（11：6、11：7、11：7）击败瑞典的BERGSTROM／BERGAND组合，一举为国家队锁定胜局，累计胜局达到八局，提前结束比赛。