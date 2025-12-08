网球｜黄泽林将出战香港网球公开赛 自评满意25赛季 希望26赛季主场首战可以「开个好头」

中银香港网球公开赛将于2026年1月4日至11日假维多利亚公园网球主场上演。确定出战的香港男子网球「一哥」黄泽林（Coleman）近日接受视像访问，自评满意2025赛季的整体表现，并期望在新一季主场揭幕战「开个好头」，延续进步势头。

香港网球「一哥」黄泽林（Coleman）近日接受传媒视像访问。视像截图

回望2025年，黄泽林最具标志性的突破，当属历史性跻身美国网球公开赛第三圈，成为首位打入美网第三圈的香港球手。他坦言：「今年打得还不错，大型赛事表现可以。虽然排名同去年差不多，但我觉得自己在球技上进步了很多，这也是我同教练团队最看重的地方。教练亦经常讲，只要水平到了，排名提升只是时间问题。所以我不会想太多，只希望每日都可以保持进步，2025年整体而言是很满意的。」他续指，美网对其意义重大：「算是对自己的一种肯定，原来我同世界顶尖选手（罗布列夫）也可以打满5盘，甚至差点赢。」

密集赛程考验体能 Coleman：恢复比训练更重要

2025年对黄泽林而言既是突破之年，亦是赛程紧凑的一年——美网、台维斯杯、全运会几乎全勤上阵。他直言身体负荷不小：「每个星期都要比赛，对身体和体能是很大的考验。」Coleman亦透露，目前状态「还OK」，但会逼自己做好恢复，强调「不可以偷懒」：「恢复其实比训练更重要，有时候休息比训练更有用。尤其到我们这个水平，大家实力相当，就看当日的状态和发挥。」

黄泽林代表港队出战今年的台维斯杯。星岛图片

主场出击志在「开个好头」 著眼持续进步

作为2026赛季首场赛事，Coleman冀在香港ATP250赛打出理想表现：「希望明年有个好的开始，毕竟这是新赛季第一个星期的比赛。」他亦自我鞭策，保持学习提升：「人家一直在进步，你不努力就会落后，所以永远都要觉得自己还有不足，每日都要想自己还有什么地方需要努力。」

定位进攻型打法 期待新季延续成熟度

谈及技术路线，Coleman表示近年已更清晰自身风格，将坚持「进攻型网球」：「我觉得我已经越来越清楚自己的打法，亦越来越成熟，很期待新一年的比赛，坚持自己的训练成果。」

新季行程方面，他透露除了出战香港站，稍后将赴澳洲备战澳网，2月回港出战台维斯杯，其他赛事安排尚待确定。

名将卢布列夫、吴易昺、商竣程确认出战

值得一提的是，俄罗斯球手罗布列夫，内地好手吴易昺、商竣程都将参加今次ATP250香港站。若有机会对上卢布列夫或吴易昺，Coleman有望迎来两场「复仇之战」。今年Coleman正是不敌卢布列夫止步美网32强；而全运会四强赛Coleman与吴易昺同样上演名局，两人前两盘皆战至「抢七」各下一城，决胜盘吴易昺以6:4险胜，Coleman以1:2无缘决赛。Coleman称过去与两人多次交手，期待再度碰头之余，亦希望与未曾对阵的球手切磋。

黄泽林和吴易昺拥抱致意。新华社

黄泽林全运会止步准决赛。星岛图片

中银香港网球公开赛2026年1月4日至11日假维园网球主场举行，作为新赛季首周ATP250赛事，焦点云集，港将Coleman力争主场奏捷，为新一年带来强势开局。