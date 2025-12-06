乒乓混合团体世界杯 八强循环赛 港队6：8惜败克罗地亚 暂列第六

乒乓混合团体世界杯今日（9日）上演八强循环赛，港队于第六场赛事中，力战下以局数6：8不敌克罗地亚，目前于八强循环赛暂列第六位。

赛事采用独特的「15局8胜」赛制，每盘必须打足三局。港队首盘混双由黄镇廷／杜凯琹上阵，与Ivor BAN／ Hana ARAPOVIC 组合激战三局后以1：2（8：11、11：9、11：13）告负。第二盘女单朱成竹为港队扳回一城，以2：1（8：11、11：6、11：6）取胜 克罗地亚选手Lea RAKOVAC 。然而，林兆恒在男单赛事中直落三局（7：11、9：11、4：11）败给克罗地亚选手Tomislav PUCAR 。

其后，女双组合吴咏琳／朱成竹对克罗地亚组合Lea RAKOVAC／ Mateja JEGER ，以2：1（8：11、11：8、11：9）再追一盘。可惜在关键的男双赛事中，陈颢桦／黄镇廷对Frane KOJIC／ Ivor BAN组合，虽港队先取一局11：9，但次局以7：11不敌，此时克罗地亚累积总胜局已达八局，比赛提前结束。港队最终以总局数6：8憾负，将于晚上7时对战德国。