Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓混合团体世界杯 八强循环赛 港队6：8惜败克罗地亚 暂列第六

即时体育
更新时间：16:09 2025-12-06 HKT
发布时间：16:09 2025-12-06 HKT

乒乓混合团体世界杯今日（9日）上演八强循环赛，港队于第六场赛事中，力战下以局数6：8不敌克罗地亚，目前于八强循环赛暂列第六位。

赛事采用独特的「15局8胜」赛制，每盘必须打足三局。港队首盘混双由黄镇廷／杜凯琹上阵，与Ivor BAN／ Hana ARAPOVIC 组合激战三局后以1：2（8：11、11：9、11：13）告负。第二盘女单朱成竹为港队扳回一城，以2：1（8：11、11：6、11：6）取胜 克罗地亚选手Lea RAKOVAC 。然而，林兆恒在男单赛事中直落三局（7：11、9：11、4：11）败给克罗地亚选手Tomislav PUCAR  。

其后，女双组合吴咏琳／朱成竹对克罗地亚组合Lea RAKOVAC／ Mateja JEGER ，以2：1（8：11、11：8、11：9）再追一盘。可惜在关键的男双赛事中，陈颢桦／黄镇廷对Frane KOJIC／ Ivor BAN组合，虽港队先取一局11：9，但次局以7：11不敌，此时克罗地亚累积总胜局已达八局，比赛提前结束。港队最终以总局数6：8憾负，将于晚上7时对战德国。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
5小时前
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
8小时前
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
饮食
7小时前
后巷遗有一滩血迹。
铜锣湾女子执纸皮遭铁通击致头骨折 昏迷命危
突发
4小时前
70年代女星湘漪息影廿载真实一面令人意想不到 曾因一事促使刘德华公开与朱丽蒨关系
70年代女星湘漪息影廿载真实一面令人意想不到 曾因一事促使刘德华公开与朱丽蒨关系
影视圈
8小时前
六合彩｜连续9期无人中1.2亿头奖今晚搅珠 即睇7大幸运号码（附10大投注站）
六合彩｜连续9期无人中1.2亿头奖今晚搅珠 即睇7大幸运号码（附10大投注站）
社会
4小时前
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
影视圈
7小时前
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
2025-12-05 14:45 HKT
宏福苑五级火｜60年代邵氏女星超渡亡灵及祈福 曾嫁陈鸿烈长居香港 传因第三者离婚
宏福苑五级火｜60年代邵氏女星超渡亡灵及祈福 曾嫁陈鸿烈长居香港 传因第三者离婚
影视圈
18小时前
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
影视圈
20小时前