NBA│雷霆狂飙14连胜 SGA高效33分率队轻取独行侠

更新时间：15:10 2025-12-06 HKT
发布时间：15:10 2025-12-06 HKT

雷霆队势不可挡！今早主场迎战独行侠，在当家球星基杰奥斯亚历山大（SGA）狂轰33分的高效带领下，雷霆以132：111大胜对手，豪取14连胜，战绩傲视全联盟，提升至22胜1负。

SGA此役12射10中，罚球12射11中 ，轻松斩获33分，并将其连续得分20+的纪录延续至惊人的95场，位列历史第二。即使球队有主力夏顿史甸（Isaiah Hartenstein）和多特（Lu Dort）因伤缺阵，雷霆依旧火力全开。新星贺姆格连（Chet Holgren)以及谢伦威廉斯（Jalen Williams) 各贡献15分，全队命中率高达56%，罚球28射26中 ，早早让比赛失去悬念。雷霆主教练戴铬诺特大赞SGA的进步：「他将上季季后赛的宝贵经验完全融入训练与比赛，一直在进步，现在他已经是一位非常优秀的球员。」 

反观客军独行侠，尽管近期状态回勇，但此役除了哈迪（Jaden Hardy）攻入全队最高23分，其余主力手感冰冷。球队核心更是严重失准，当积全场仅9射1中得2分，虽有8篮板球和6助攻，但无法扭转败局。

