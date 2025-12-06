NBA｜约基治狂轰39分 金块落后23分成功反胜鹰队

金块周五晚在NBA常规赛中，上演了一场令人匪夷所思的惊天大逆转。在作客一度落后多达23分劣势下，凭借当家球星约基治（Nikola Jokic）狂轰39分，以及在第四节打出一段23:3的疯狂攻势，最终以134:133一分之差险胜鹰队，豪取作客9连胜。

后备兵团第四节掀绝地反击

金块今仗在上半场表现慢热，一度在第二节以40:63落后多达23分。战至第三节完结时，他们仍以94:103处于下风。进入决胜的第四节，金块在约基治休息下，由一众后备兵团发动绝地反击，第四节首七次三分出手全部命中，打出一段23:3攻击反超前。

结果，金块在约基治轰入全场最高的39分，外加9个篮板和8次助攻；加上拍档占姆梅利（Jamal Murray）亦交出23分和12次助攻的「双双」成绩，并在比赛最后关头，成功封阻了对方后卫阿历山大获加（Nickeil Alexander-Walker）的追平三分球，合力助金块1分险胜。

谢伦庄逊三双难阻鹰队输波

主队鹰队虽败，但阵中新星谢伦庄逊（Jalen Johnson）的表现同样技惊四座。全场攻入21分、抢下18个篮板并送出破生涯纪录的16次助攻。可惜仍未能阻止鹰队录得三连败。