Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜约基治狂轰39分 金块落后23分成功反胜鹰队

即时体育
更新时间：15:50 2025-12-06 HKT
发布时间：15:50 2025-12-06 HKT

金块周五晚在NBA常规赛中，上演了一场令人匪夷所思的惊天大逆转。在作客一度落后多达23分劣势下，凭借当家球星约基治（Nikola Jokic）狂轰39分，以及在第四节打出一段23:3的疯狂攻势，最终以134:133一分之差险胜鹰队，豪取作客9连胜。

后备兵团第四节掀绝地反击

金块今仗在上半场表现慢热，一度在第二节以40:63落后多达23分。战至第三节完结时，他们仍以94:103处于下风。进入决胜的第四节，金块在约基治休息下，由一众后备兵团发动绝地反击，第四节首七次三分出手全部命中，打出一段23:3攻击反超前。
结果，金块在约基治轰入全场最高的39分，外加9个篮板和8次助攻；加上拍档占姆梅利（Jamal Murray）亦交出23分和12次助攻的「双双」成绩，并在比赛最后关头，成功封阻了对方后卫阿历山大获加（Nickeil Alexander-Walker）的追平三分球，合力助金块1分险胜。

谢伦庄逊三双难阻鹰队输波

主队鹰队虽败，但阵中新星谢伦庄逊（Jalen Johnson）的表现同样技惊四座。全场攻入21分、抢下18个篮板并送出破生涯纪录的16次助攻。可惜仍未能阻止鹰队录得三连败。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
5小时前
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
8小时前
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
饮食
7小时前
后巷遗有一滩血迹。
铜锣湾女子执纸皮遭铁通击致头骨折 昏迷命危
突发
4小时前
70年代女星湘漪息影廿载真实一面令人意想不到 曾因一事促使刘德华公开与朱丽蒨关系
70年代女星湘漪息影廿载真实一面令人意想不到 曾因一事促使刘德华公开与朱丽蒨关系
影视圈
8小时前
六合彩｜连续9期无人中1.2亿头奖今晚搅珠 即睇7大幸运号码（附10大投注站）
六合彩｜连续9期无人中1.2亿头奖今晚搅珠 即睇7大幸运号码（附10大投注站）
社会
4小时前
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
影视圈
7小时前
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
2025-12-05 14:45 HKT
宏福苑五级火｜60年代邵氏女星超渡亡灵及祈福 曾嫁陈鸿烈长居香港 传因第三者离婚
宏福苑五级火｜60年代邵氏女星超渡亡灵及祈福 曾嫁陈鸿烈长居香港 传因第三者离婚
影视圈
18小时前
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
影视圈
20小时前