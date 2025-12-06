NBA｜杜伦史上第3快达31000分里程碑 火箭117:98太阳

周五NBA火箭对太阳，火箭超级球星杜伦（Kevin Durant）于第一节尚余6分15秒10呎跳投命中2分，个人职业生涯累积得分达到31000分里程碑，成为史上第八位达成此成就的球员。他并以1141场的出赛场次，与「大帝」勒邦占士（LeBron James）并列史上第三快。杜伦并率领火箭以117:98击败太阳。

与占士并列第3快达31000分里程碑

今仗杜伦开赛初段先凭罚球拿下2分，战至第一节尚余6分15秒时，他以一记招牌的转身后仰跳投，稳稳命中，正式宣告进入「31000分俱乐部」。NBA历史中，只有米高佐敦（Michael Jordan）的1011场，以及张伯伦（Wilt Chamberlain）的1015场，比他更快达此里程碑。

杜伦感谢昔日队友

杜伦赛后指这些纪录意义重大：「在整个篮球历史上只有八位球员能做到，这太疯狂了。」这位两届总决赛MVP随即饮水思源，将成就归功于身边的人：「每当我达到这些里程碑，我总会想起我的队友和所经历的旅程。我非常感激我所有的教练、队友，那些为我作单挡、为我放弃出手机会的人。特别是像韦斯博克（Russell Westbrook）、史提芬阿当斯（Steven Adams）和谢夫格连（Jeff Green）这样的队友，他们在我的职业生涯中意义重大。」

目标挑战佐敦纪录

目前杜伦的总得分在历史排行榜上名列第八。若这位15届全明星球员能保持健康，外界预计他极有可能在本赛季内，接连超越张伯伦（31,419分）及「德国枪」诺域斯基（31,560分），甚至有望挑战米高佐敦（32,292分）的历史地位。