乒乓球｜港队一哥黄镇廷：从颢桦身上看到希望 阿杜的拼搏提醒我不能比她差

2028年洛杉矶奥运会乒乓球赛的6面金牌，包括重新加入男、女双打，保留混双（还有男、女单及混合团体），矢志要夺奥运奖牌的香港一哥黄镇廷未来更专注双打及混双，谈到2位拍档杜凯琹及陈颢桦，阿廷都有赞冇弹。

阿廷是港队的中流砥柱，希望将自己的经验跟后辈们分享。ITTF图

阿廷同阿杜这组合已四夺世界锦标赛铜牌，前无故人。ITTF图

阿杜够坚强、果断（2015、2017、2023及2025年世界锦标赛混双4铜、世界排名第5）

谈起比自己年轻6年的阿杜，阿廷赞口不绝：「阿杜是一个比较坚强的女子运动员，好多时在紧张的关头，她都能果断地出手，跟阿杜配了这么多年，我也有在她身上学习到，每次见到阿杜的拼搏，也促使我不能做得比他差。」「黄杜配」在10年间4夺世锦赛铜牌，阿廷也说「超出预算」，他说：「每一次拿奖，给我们更大信心继续走下去。」

阿廷跟年青的颢桦才合作一年，成绩令人赞不绝口。ITTF图

颢桦外向，从他身上看到希望（2025瑞典大满贯金牌、世界排名第一）

阿廷跟比自己年轻足足14年的颢桦夹了才一年，上周已升到WTT男双「世一」，谈到小师弟，阿廷说：「颢桦性格比较开朗，遇到困难时会积极去想办法改变，跟他的默契、沟通越来越好。」阿廷最难忘是跟颢桦在8月历史性夺瑞典大满贯金牌，令他们信心大增，给彼此看到希望。

记者：徐嘉华