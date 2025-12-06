Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓球｜34岁黄镇廷近年越打越有 深信名将一句话：只要心存热爱，永远都是当打之年

即时体育
更新时间：11:41 2025-12-06 HKT
发布时间：11:41 2025-12-06 HKT

香港乒坛一哥黄镇廷套用中国名将马龙一句话：「只要心存热爱，永远都是当打之年」，年届34岁的他近年越打越有，光是2025年已手执世锦赛混双铜牌、历史性瑞典大满贯双打金牌，跟小师弟陈颢桦上周荣升双打「世一」，这些他都归功于家中两位「福星」、正怀第二胎的太太及女儿，他期望下周三（10号）在红馆展开的WTT乒球总决赛，在「福星」面前打出好成绩。

阿廷很快由一家三口变一家四口，太太腹中的胎儿是男生，凑成一个好字。廖伟业摄
阿廷很快由一家三口变一家四口，太太腹中的胎儿是男生，凑成一个好字。廖伟业摄

 

廖伟业摄
廖伟业摄
廖伟业摄
廖伟业摄

记者：徐嘉华
摄影：廖伟业

混双拍档杜凯琹曾以「暖爸」来形容阿廷，认为对方当了爸爸后，更识得关注别人的感受，说话也比以前多了，这一点，将于明年初升任为第二任爸爸的阿廷也认同说：「近这2、3年有了家庭、有了小朋友，我都想自己发放多点正能量，在性格上及想法上都想积极点。」

枱上的难忘奖项，全部都是近两年的突出成绩，他坦言家人的支持好重要。廖伟业摄
枱上的难忘奖项，全部都是近两年的突出成绩，他坦言家人的支持好重要。廖伟业摄

阿廷于2022年跟圈外女友Stella结婚，2023年女儿凯楹出世，这3年的乒乓球事业上到另一高峰，先是2023年世界锦标赛，再次跟阿杜夺得他们第3次夺混双铜牌，紧接的杭州亚运会，他独自在单打过关斩将取得铜牌，2024年底的混合团体世界杯，他跟队友合力夺得历史性铜牌，到今年5月他与阿杜4夺世锦赛混双铜牌（2015、2017、2023及2025年），为香港混双写下新一页，这还未完，在8月瑞典大满贯，他跟20岁的陈颢桦爆冷夺得双打金牌、10月亚洲团体锦标赛，他带领男子队历史性夺得银牌，紧接的伦敦WTT明星挑战赛，他分别跟杜凯琹及陈颢桦在同一比赛夺得混双及双打「双银牌」，阿廷也说：「我也没想过自己会拿到这些奖牌，全部预料之外，可能我的太太及女儿旺我。」

囡囡拿起球拍，摆出打波的姿势，十分可爱。廖伟业摄
囡囡拿起球拍，摆出打波的姿势，十分可爱。廖伟业摄
阿廷笑说有朋友叫他不要退，未来跟女儿合作混双。 廖伟业摄
阿廷笑说有朋友叫他不要退，未来跟女儿合作混双。 廖伟业摄
廖伟业摄
廖伟业摄

访问在阿廷家居附近，靓太Stella细心看住囡囡，让阿廷专心做访问；太太及囡囡不单止是「福星」，亦是令阿廷抽离乒乓球比赛的压力的良药，他说：「每次训练后回到家，我一打开门，囡囡就会走过来要抱抱，亦会说声：『爸爸回来了』，十分窝心，再累也是值得的；有时我在海外比赛，太太会传来女儿一些有趣的片段，我会在比赛前看一看，即时舒缓了比赛的紧张心情及压力，整个人都放松了，有助比赛发挥。」

阿廷难忘4个大奖：右起：2023杭州亚运男单铜牌、2023世界锦标赛混双铜牌、2025混团世界杯铜牌、2025WTT瑞典大满贯双打金牌。廖伟业摄
阿廷难忘4个大奖：右起：2023杭州亚运男单铜牌、2023世界锦标赛混双铜牌、2025混团世界杯铜牌、2025WTT瑞典大满贯双打金牌。廖伟业摄

阿廷18岁读完中五（即2010年）才开始做全职运动员，近10年已是香港男子乒球队的领军人物，他说得到的成绩比预期多，亦希望一直打下去；谈到年龄，阿廷套用国家传奇马龙说过的：「只要心存热爱，永远都是当打之年」，阿廷除了热爱乒乓球的心始终不变外，还有未了的乒球心愿支持他打下去，他说：「我当然希望自己可以行得更远更长久，亦想继续突破自己，好想拿奥运奖牌，上一届巴黎奥运混双只争一步（铜牌战负南韩），我每个比赛的奖牌都拿过，独欠奥运，希望可以坚持到下一届，甚至更远。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
Threads@21acm0630
00:27
荃湾中心单位窗边杂物起火 百人惊醒疏散 男户主吸入浓烟不适
突发
7小时前
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
21小时前
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
影视圈
16小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
23小时前
大埔宏福苑五级火｜网传穗禾苑揭发拆棚工人吸烟  遭即时解雇
大埔宏福苑五级火｜网传穗禾苑揭发拆棚工人吸烟  遭即时解雇
突发
9小时前
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
饮食
20小时前
70年代女星湘漪息影廿载真实一面令人意想不到 曾因一事促使刘德华公开与朱丽蒨关系
70年代女星湘漪息影廿载真实一面令人意想不到 曾因一事促使刘德华公开与朱丽蒨关系
影视圈
3小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 当局今出动推土机挖泥机清走竹棚
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 当局今出动推土机挖泥机清走竹棚
突发
1小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
2025-12-04 17:52 HKT
连锁茶楼水壶缝隙暗藏曱甴 港人叹「卫生情况堪忧」 网民称非首次：睇见都唔想食！
连锁茶楼水壶缝隙暗藏曱甴 港人叹「卫生情况堪忧」 网民称非首次：睇见都唔想食！
饮食
21小时前