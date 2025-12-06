香港壁球公开赛2025｜渡边里美8强险胜埃及「世三」 周六跟美国奥利维亚争入决赛

今年4月首次闯入世界排名头10位的日本一姐渡边里美，周五在海洋公园正门设置的四面玻璃场举行的香港公开赛女单8强，足足花了68分钟以3:2（11:6、11:6、9:11、4:11、11:4）险胜世界排名第3的埃及「千禧后」奥尔菲（Amina Orfi），首次跻身「白金级」的4强，对于首次移师海洋公园门前举行，26岁的渡边表示：「我好钟意动物，这里有熊猫及鱼类在园内，加上来这里的交通方便，喜欢在这大自然环境中比赛。」

今年的香港公开赛在8强开始搬至海洋公园正门前举行，吸引不少球迷买飞入场，亦有不少游园人士也能在场外观看比赛。周五头场的女单8强，由渡边对年仅18岁的奥尔菲，2人刚在上月的中国公开赛决赛碰，当时负方是渡边，今日双方比赛期间有点火药味，曾有不少碰撞，渡边一开波已十分主动，先拿头2局，随后对方加强攻势下追至大分2:2，渡边在决胜局表现稳定，终在香港站首次晋级4强，赛后有不少球迷等候她签名。

渡边（左）跟18岁 的世界排名第3的埃及Amina Orfi激斗了68分钟。徐嘉华摄

徐嘉华摄

渡边（左）在比赛途中不慎被Amina Orfi打中鼻梁。徐嘉华摄

「我很喜欢香港，因为我第一次闯入『白金级』8强（2022年）亦是在香港这里（2023年香港公开赛再入多一次8强），但『白金级』4强的话，今日是第一次，所以我很喜欢来香港比赛。」

渡边谈到今日比赛第3及第4局被对手追平，她说：「在这2局，我想我打得有点心急想快点赢比赛，所以打得不好，决胜局我尽量保持集中，总的来说很满意今场比赛。」

渡边（右）激战超过一小时后跻身准决赛。徐嘉华摄

激战下胜出的渡边，赛后肉紧大喊出来。徐嘉华摄

渡边赛后接受PSA访问。徐嘉华摄

作为首次跻身「白金级」4强的第一位日本球手，渡边也说：「这胜仗对我来说意义重大，Amina是巡回赛中其中一位优秀的球手，能打败她，亦知道自己有能力击败世界前列的球手，对我来说是信心的提升。」

美国的奥利维亚（左）8强击败姬莉妮（右）后跻身4强。徐嘉华摄

徐嘉华摄

渡边周六的4强对手是世界排名第5的美国球手奥利维亚（Olivia Weaver)，后者以3:0（11:7、11:1、11:7）击败比利时的姬莉妮（Tinne Gilis）。

新西兰的保高尔（左）8强以3:0胜马云巴治（右）。徐嘉华摄

39岁的哥伦比亚球手卢狄高斯（右）8强不敌埃及的伊巴谦（左）。徐嘉华摄

男子组方面，2023年香港公开赛冠军、世界排名第2的新西兰球手保高尔（Paul Coll)只花了29分钟以11:5、11:1、11:6大胜世界排第7的马云巴治（Marwan ElShorbagy)，保高尔的4强对手是埃及的伊巴谦（Youssef Ibrahim），后者在8强以11:7、11:1、11:7胜39岁的哥伦比亚球手卢狄高斯（Miguel Rodriguez）。

4强比赛将于周六黄昏5时半开始：

5:30pm 女单：夏玛妮（Hania El Hammamy)（埃及）vs 舒雅宾妮（Nour ElSherbini)（埃及）

紧随 男单：化亚素（Mostafa Asai）（埃及）vs 祖拿(Jonah Bryant) （英国）

8:30pm 女单：渡边里美（日本）vs 奥利维亚（Olivia Weaver）（美国）

紧随 男单：保高尔（Paul Coll）（新西兰）vs 伊巴谦（Youssef Ibrahim)（埃及）

记者/摄影：徐嘉华