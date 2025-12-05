香港⾦⽜篮球俱乐部今⽇在江⻄南昌出战第⼆届中国⼈寿 CBA俱乐部杯第⼆场分组赛，成功克服⼀度落后 12 分的逆境，以 91：78 反胜南京天之蓝，顺利打开今届赛事的胜利之⾨。此役亦标志着香港⾦⽜在 CBA 级别舞台上取得队史⾸场胜仗，具有⾥程碑意义。香港⾦⽜将于明晚 19：30 迎战四川丰⾕酒业，全⼒争取晋级。

经历⾸战失利后，香港⾦⽜今⽇调整策略并展现更沉稳的比赛风格，于末节掌控⼤局，最终击败南京天之蓝，取得本届中国⼈寿 CBA 俱乐部杯⾸场胜利。此役不仅象征球队在赛事中成功开启胜利之路，亦为其于 CBA 级别舞台写下具标志性的⼀笔。

香港⾦⽜昨天⾸战CBA级别舞台，仅以⼀分之差惜负北京控股，演出令⼈惊喜。连续两天上阵，香港⾦⽜在正选阵容上作出多项调整，新加盟的张祖铭⾸次正选亮相，联同美⾂钟斯（Mason Jones）、巴尔文（Ondřej Balvín）、刁展望及孙晨然打头阵。

比赛初段，香港⾦⽜⼿感未热，得分主要靠罚球维持。主教练解立彬⾒势⾊不对，迅速调动，改派厄特尔⼆世（Michael Ertel II）上阵抢分。这位 NBL 总决赛 FMVP 果然不负所望，⼀登场即开启「强攻模式」，连续跳投命中，单节独取 9 分，成功带领球队重拾节奏。⾸节结束，香港⾦⽜以 20：26 落后。

第⼆节，南京天之蓝⼿感火热，「三分雨」令香港⾦⽜陷于苦战，⼀度被拉开⾄ 22：34、落后达 12 分。不过球队再次展现永不⾔败的香港精神，由美⾂钟斯、厄特尔⼆世及阿诺斯克（E.J. Anosike）轮流扑分，打出⼀段 12：5，成功把差距缩窄⾄ 4 分，半场以 43：47 紧咬对⼿。

易边再战，香港⾦⽜延续气势，由美⾂钟斯与董健内外⿑轰，带出⼀段 10：2 攻势，以 53：51 反超。不过其后球队出现多次失误，加上投射冰冷，被对⼿回敬 7：0 攻势，再度落后⾄ 55：60。关键时刻，孙晨然命中⼀记⾼难度两分，卢杜伟再射入三分稳住军⼼，将比分追平并带动全队⼠气。之后双⽅互相拉锯、战况紧凑，第三节完结时香港⾦⽜以 64：63 反先。

汲取前⼀仗被反胜的教训，香港⾦⽜今天在决胜⼀节明显打得更为谨慎，全⾯收紧节奏控制，减少无谓失误。当中，孙晨然更化⾝「第四节先⽣」，在关键时刻连中两记三分球，把比分拉开⾄ 86：73、扩⼤⾄双位数优势，为球队奠定胜利。最终，香港⾦⽜以 91：78 击败南京天之蓝，拿下第⼆届中国⼈寿 CBA 俱乐部杯的⾸场胜仗，同时亦收获队史在 CBA 级别赛事的⾸场胜利，意义非凡。香港⾦⽜将于明晚 19：30 恶斗四川丰⾕酒业，⼒争赢波晋⾝周⽇的⼩组决胜战，争夺晋⾝决赛阶段的资格。

香港⾦⽜今场有 5 位球员得分上双，包括厄特尔⼆世（12 分）、孙晨然（12 分）、阿诺斯克（14 分）、巴尔文（10 分），⽽美⾂钟斯则收获全场最⾼的 21 分，还交出5 个助攻，是球队的赢波第⼀功⾂。

香港⾦⽜总教练解立彬赛后表⽰：「强度非常⼤的⼀场比赛，非常感谢球员。⼤家在背靠背的比赛，战胜了疲劳，体能上付出了很多。对于球队来说，参加 CBA 俱乐部杯就是⼀个展⽰⾃⼰的机会，这两场比赛都打出超⽔平发挥。后⾯还有两场比赛，希望⼤家好好享受俱乐部杯的比赛。」

⾄于球员巴尔文赛后表⽰：「今天比赛我们全队保持全⼒拼的状态，从来没想过放弃。昨天比赛我们输了⼀分，但是我们想证明香港⾦⽜属于这舞台的。虽然上半场可能有点疲惫（因为连续两天作赛），但我们下半场把能量和防守拿了出来，最后成功拿下胜利。这场胜利属于全队的！」