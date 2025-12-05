Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球│施丹到访上海 与樊振东街头打乒乓球

即时体育
更新时间：20:40 2025-12-05 HKT
发布时间：20:40 2025-12-05 HKT

法国足球名宿施丹最近到访上海，出席赞助商不同的活动之余，亦四出观光，游逛不同地标性建筑，还到上海交通大学参加足球校园日活动。

施丹、樊振东街头打乒乓球

此外他在中国行期间，亦与早前出战完全运会的国家乒乓球好手樊振东见面，并在街头切磋乒乓球。施丹官方微博和IG早前都上载多张中国行的相片，而今午发布的微博帖文，9张相片都是施丹与樊振东在咖啡厅闲聊，以及在街头切磋乒球的相片，还以中英文写道：「稍早在上海，开心见到了一位优秀的年轻人，球打得着实可以﹗Earlier in Shanghai, I was happy to meet an outstanding young man, and he can really play! 」他更标注了樊振东。

樊振东本身是足球迷

樊振东与施丹跨界别活动，前者本身是足球迷。而他将会出发往德国，向所属球会萨尔布吕肯（1. FC Saarbrücken TT）报到，继续留洋。

