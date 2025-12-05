Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓混合团体世界杯｜国家队8：4挫德国 豪取7连胜 王楚钦单打爆冷吞败无损大局

更新时间：18:04 2025-12-05 HKT
发布时间：18:04 2025-12-05 HKT

乒乓球混合团体世界杯八强循环赛再战，国家队延续统治级发挥，以8：4力克德国，豪取7连胜稳住前列形势；惟王楚钦在男单以1：2不敌弗朗西斯卡，成为今仗冷点，但无碍中国队全体胜局。

德国作为争四强热门之一，开局即展现硬朗实力。混双方面，国家队以林诗栋／蒯曼「动漫组合」迎战杜达／温特，首局先以11：6拔头筹；次局一度0：7落后下迅速调整，最终以13：11完成反超，虽第三局以9：11告负，仍以大比分2：1为国家队先抢优势。

第二盘女单，孙颖莎火力全开，以11：7、11：3、11：7直落三局横扫对手，扩大领先。第三盘男单出现波折，王楚钦以10：12、3：11连失两局被弗朗西斯卡先拿两分；虽第三局以11：7追回一城，但分差被缩至6：3。其后王楚钦再度披甲，与梁靖昆合拍男双，在先以6：11失守下，连续以11：2、12：10两局逆转，为国家队锁定胜局，最终以8：4携手过关。

赛后，王楚钦坦言单打表现未如理想，盛赞对手变化显著：「近期再度碰面，能感觉到他打法与战术调度变化很大。」他亦自我检讨：「今天调整不够快，打得偏保守，给了对手太多发挥空间。希望后面能吸取经验。」

