乒乓混合团体世界杯｜港队8：7险斩法国 续保4强希望 明天「一日双赛」硬撼德国将成生死战

香港乒乓代表队在混合团体世界杯上演惊险一役，以8：7力挫法国，于8强循环赛暂列第5位，仅落后少赛一场的韩国，仍保晋级4强希望；明日「一日双赛」，将硬撼克罗地亚和德国，关乎生死。

本项赛事采用「15局8胜」赛制，每场依序上演混双、女单、男单，视情况再战女双、男双；每盘必打足3局，先取8局者胜出。港队昨日「一日双赛」，先以8：6击退瑞典，惜后以5：8不敌韩国，在8强循环赛赛程过半的情况下，今仗对法国可谓不容有失。

开局混双即见变阵，陈颢桦／朱成竹顶替「老拍档」黄镇廷／杜凯琹担正，面对小勒布伦／帕瓦德首局鏖战至17：15险胜，其后以9：11、11：7收官，为港队先取大比数2：1。女单杜凯琹登场，以9：11、5：11、11：3告负；其后「老大哥」黄镇廷披甲男单，亦以9：11、11：9、5：11饮恨，三盘过后港队以4：5落后。

关键的第4盘，港队祭出「世一」男双黄镇廷／陈颢桦硬撼西蒙高茨／小勒布伦，「黄陈配」先失一城后连下两城，在压力下以12：14、12：10、11：8完成逆转，比分追至6：6，双方再度回到同一条起跑线。

压轴女双，港队派出朱成竹伙拍杜凯琹的最强组合，先以11：5拔头筹，次局被对手以9：11扳平，决胜局两人火力全开，以11：2锁定胜局，助港队在这场拉锯战中带走关键一胜。

至此港队累积24胜37负、积7分，暂居第5；韩国少赛一场凭战绩优势列第4。明日港队将再次「一日双赛」，对上克罗地亚和德国队。其中于明晚7时硬撼目前以31胜26负位列第3的德国，今仗被视为争四强门票的生死战。