NBA｜0.9秒补篮绝杀！探花艾治琴比成英雄 麦斯35分外加致胜封盖 76人险胜勇士（有片）

费城76人今日主场对阵金州勇士，上演惊心动魄结局。今季探花VJ艾治琴比（V. J. Edgecombe）在读秒0.9秒补篮命中，外加泰里斯麦斯（Tyrese Maxey）连场火力全开砍下35分，并在终场前送出关键封盖，最终以99：98险胜勇士。

VJ EDGECOMBE PUTBACK WITH 0.9 LEFT.



TYRESE MAXEY CHASEDOWN BLOCK.



SIXERS WIN AN ABSOLUTELY WILD ONE. pic.twitter.com/9DdW1eJbDk — NBA (@NBA) December 5, 2025

勇士今仗伤兵问题严峻，戴文格连（Draymond Green）开赛仅9分钟便伤退，而史提芬居里（Stephen Curry）及占美拔拿（Jimmy Butler）同样因伤缺阵。手感寒冬从一开始便笼罩客队，首节仅得10分，创主帅居尔（Steve Kerr）执教以来单节最低分；半场结束仍以34：56落后，差距一度扩至22分。

下半场合战风云突变。勇士以全替补阵容顽强追分，第三节最多落后24分的情况下步步蚕食，末节更打出一波15：0攻势，最后时刻一度反超4分。关键时刻，勇士边线发球失误，艾治琴比机敏抄截为76人夺回球权；随后一攻，今仗手感炙热的麦斯强行杀入后仰出手偏出，但艾治琴比从人丛中飞身补篮，将比分反超至99：98，只给勇士留下0.9秒。

戏剧性仍未告终。勇士由希特（Buddy Hield）底线长传前场，皮球划出完美弧线直达无人看管的梅尔顿（De’Anthony Melton）手中，眼见胜负或再生变化，麦斯从后急速补位高高跃起，将对方上篮钉出底线，完成致胜封盖，全场随即沸腾。

赛后，首次命中绝杀的艾治琴比难掩兴奋，直言「职业生涯头一遭」。连续3场35+的麦斯亦盛赞队友：「他能做很多数据未必体现的事。像那样把球补进去，是一次出色的表现。」