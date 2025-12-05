Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜当积缺阵里夫斯再现神奇表现 狂轰44分带队险胜速龙 绝杀一球源自妙传串联（有片）

湖人球星里夫斯（Austin Reaves）延续今季火热手感，于当积（Luka Dončić）因次子诞生缺席下再度爆发，全场砍下44分并送出10次助攻，几乎以一己之力挑起湖人进攻重担，最终助球队以123：120险胜速龙。

 

里夫斯开局即火力全开，上半场斩获14分、5篮板及7助攻；第三节继续手感滚烫，单节再取22分，频频打出高难度入球。全场他出战40分钟，21投13中、三分11投5中、罚球15中13，写下44分、5篮板、10助攻的亮眼数据。关键的第四节，里夫斯先是强硬上篮追平至120：120，后再吸引速龙两人包夹后妙传勒邦占士（LeBron James），占士随后再横传至左侧底角的八村垒，后者三分手起刀落命中绝杀，为湖人锁定胜局。

值得一提的是，今季每逢当积缺阵，里夫斯均有「超神」演出，场均达41分、5.3篮板及10.3助攻。回看10月27及28日对帝王、拓荒者两仗，他分别轰下51分与41分。随著占士状态渐见起伏，里夫斯已然成为除当积外，湖人最可靠的进攻支柱之一。

赛后里夫斯谈及绝杀一刻难掩兴奋：「感觉太好了，那些瞬间是纯粹的喜悦。」他亦特意向占士致敬：「很多时候，人们总对他的选择指指点点——他投篮就说该传球，他传球又说该投篮。但我们应该向一位一心只想赢球、只做正确选择的球员致敬。他整个职业生涯一直如此。感谢他。」

