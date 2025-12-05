NBA｜不要纪录要胜利 占士助攻八村垒绝杀 1297场连续得分上双纪录作古（有片）

湖人球星勒邦占士（LeBron James）今日对阵速龙一战，选择在关键时刻放弃延续连续得分上双的里程碑，改以致胜助攻成就队友。终场前一击，占士突破吸引包夹后横传左侧底角，八村垒手起刀落射入绝杀三分，助湖人以123：120险胜速龙。占士的连续得分上双纪录至此定格于1297场，上次未达双位数已要追溯至2007年

今仗湖人面对速龙，占士状态平平，全场17投4中、三分5投皆失，仅收获8分6篮板，但贡献亮眼的11次助攻。最关键一球，占士接里夫斯（Austin Reaves）传球后强行切入，面对补防未选择勉强出手，转而精准找到底角空位的八村垒，后者三分手起刀落，皮球应声入网完成绝杀，为湖人锁定胜局。赛后占士坦言不会因纪录终结介怀：「没什么感受，我们赢球了。我就是用正确方式打球，永远坚持正确选择，这是我一直以来的准则。」

What feelings did LeBron have about his double-digit scoring streak finally ending?



“None. We Won.” 💯



(Via SpectrumSN/X) https://t.co/Ug96W3tnds pic.twitter.com/mxGmxU0EGP — NBA (@NBA) December 5, 2025

虽然1297场的「上双」长河告一段落，但占士在可延续纪录之时选择成全队友、以胜利为先，为纪录划下颇具传奇色彩的句点。在占士职业生涯中，曾经有人质疑占士关键时刻喜欢传球，对此他直言不以为然，强调一贯球风：「那些是我听过最愚蠢的话。如何传出正确的球、做出正确选择，我的职业生涯一直如此。」

占士上一次常规赛得分未上双，为2007年1月6日骑士95：86击败公鹿一役，当时他上阵43分钟，13投3中、罚球2中2，录得8分、5篮板、9助攻、1抄截。值得一提的是，彼时他的儿子布朗尼占士仅2岁，今届状元法拉格才出生15日，而现任湖人主帅雷迪克尚为新秀。横跨19载的稳定输出，足见其传奇地位。