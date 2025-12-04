CBA俱乐部杯｜香港金牛「越级挑战」 首战CBA球队表现亮眼 1分惜败北京控股

香港⾦⽜篮球俱乐部今⽇在江⻄南昌出战第⼆届中国⼈寿 CBA俱乐部杯⾸场分组赛，虽然⾯对 CBA 队伍属「越级挑战」，但全队表现令⼈眼前⼀亮，全场紧咬比分⾄最后 2 秒，仅以 95：96、⼀分之差惜负北京控股。

⾸次登上 CBA 级别舞台，香港⾦⽜排出强阵迎战，今场正选包括应届 NBL 总决赛FMVP 厄特尔⼆世（Michael Ertel II）、卢艺文、孙晨然、卢杜伟及新加盟的捷克国⼿巴尔文（Ondřej Balvín）。

香港⾦⽜甫开局就与北京控股打成均势，比分⼀直拉锯；两名焦点新援——前 NBA 湖⼈球员美⾂钟斯（Mason Jones）及 2024 NBL 得分王阿诺斯克（E.J. Anosike）亦陆续登场，交出亮眼表现。⾸节香港⾦⽜仅以 22：23 落后。

第⼆节初段，香港⾦⽜⼀度被对⼿打出 11：2 攻势，比分落后 27：36。然⽽球员未有气馁，展现「敢港敢闯」的拚搏特质，由董健、厄特尔⼆世、美⾂钟斯轮流建功，回敬⼀段 13：4 攻势追⾄ 40：40 平⼿，并靠刁展望两记罚球反先 42：40。半场结束前双⽅互有攻势，香港⾦⽜以 49：51、两分之差返回更衣室。

易边后，董健火⼒全开，连飙两球三分球，助香港⾦⽜反超 55：53。其后双⽅形势胶著，多次互换领先位置。香港⾦⽜今节提⾼防守强度，有效压低北京控股命中率；进攻端亦交⾜功课，美⾂钟斯的突破「And-1」、唐才育三分命中、阿诺斯克震撼全场的重扣接连上演，令内地旁述都⼤赞香港⾦⽜「刮⽬相看」。第三节结束时，香港⾦⽜反先 74：70。

第四节开局，董健再飙⼀记三分，将比分推⾄ 77：70。北京控股随即回击追⾄ 77：74，但卢艺文冷静命中三分稳住军⼼。最后阶段战况紧张，进入最后⼀分钟，北京控股打出 8：1 攻势追平 93：93，并在仅余 2.2 秒时把握罚球机会得分，反先 96：95。香港⾦⽜最后⼀击未能命中，最终以⼀分之差憾负，但球队整体表现已充分证明其有能⼒在 CBA 舞台上立⾜。

香港⾦⽜今场有 6 位球员得分上双，包括董健（14 分）、厄特尔⼆世（12 分）、唐才育（11 分）、美⾂钟斯（11 分）、巴尔文（10 分），⽽阿诺斯克收获全队最⾼的19 分。

香港⾦⽜总教练解立彬赛后表⽰：「⾸先感谢赛会给 NBL 球队这样的锻炼机会，因为在 NBL 联盟很难会遇到这种强度的对抗，我们这次参赛⽬的正是锻炼队伍，感受中国篮球最⾼⽔平的⼀个强度。参加竞技体育当然追求胜利，但是比胜负更重要的是态度，特别是⼤家都知道香港遇到⼤埔火灾的惨剧，全俱乐部都⼀直为⼤家打气，希望⽤⼀场精彩比赛回报球迷，特别是香港的球迷，所以⼤家今天都打得特别拼，但是过程中还是出现了⼀些错误。可能⼤家也想跟 CBA 球队、甚⾄是国家队代表去争⼀争，能看出这样的⼼态，但我们还是要⼀点点去磨练。」

香港⾦⽜将于明晚 7：30 迎战南京天之蓝，⼒争在今届赛事中收获⾸胜。