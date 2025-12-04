乒乓混合团体世界杯｜港队「一日双赛」 先拔头筹8:6险胜瑞典 傍晚5时硬撼韩国争连捷

2025年国际乒联混合团体世界杯今日在成都续战，港队于八强循环赛开局不顺，首战不敌日本，但即时调整状态，「一日双赛」首回合中午硬撼瑞典，最终鏖战两个半小时，以8:6惊险过关，收获次阶段首胜。港队将于今日下午5时再度登场，硬撼韩国力争连捷。

今届赛制与传统不同，先打混双，其后依次上演女单、男单；若未分胜负，再续战女双及男双。每场对局采三局两胜，比分只会出现3:0或2:1；单场团体赛则以先夺8局者胜出。港队于首阶段与国家队同组，虽以局数1:8不敌东道主，但力压埃及以次名出线；按照规则，同组队伍晋级后不会重复碰头，小组对赛成绩则带入八强循环计算。

面对瑞典一役，港队由黄镇廷/杜凯琹打头阵，惟混双开局未如理想，以9:11、9:11、11:6告负，先失两分。轮到女单，朱成竹火力全开，连赢11:6、11:8、11:7，独取三分，助港队反先至大比分4:2。其后男单派出林兆恒迎战，先以2:11、7:11连失两局，但关键第三局顶住压力，以12:10拿下重要一分，港队得以以5:4保持领先。

战线推进至男双，港队派出「世一」拍档黄镇廷/陈颢桦。二人首局激斗至15:13才分胜负，继而再下一城，一度率先「叫糊」。可惜第三局以7:11失守，未能直落3:0锁胜，但港队仍握有7:5的优势。手握赛点之际，女双改由朱成竹/吴咏琳上阵，虽先以8:11失守，随后稳住心态，在拉锯中以13:11拿下关键一局，终以总比分8:6击退瑞典，为港队在八强循环赛打开胜利之门。

港队今日仍要应付「一日双赛」考验，下午5时再战劲旅韩国，势争乘胜追击。