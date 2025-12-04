Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜字母哥离开公鹿？ 名记：若如无「戏剧性」变化 离队或成定论

更新时间：15:13 2025-12-04 HKT
发布时间：15:13 2025-12-04 HKT

公鹿一哥「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）被指将重新评估自己在密尔沃基的未来走向。多方消息称，字母哥对球队近期表现不满，除非出现「戏剧性」事件，离队可能性愈见升温。

公鹿今日硬撼今季表现亮眼的活塞，字母哥开赛仅3分钟即遭遇无对抗性伤患，随即退场。不过公鹿在主将缺阵下仍顽强逆转，以113：109击败活塞止血。消息指，初步评估并非跟腱伤势，属相对利好；但这次受伤会否影响他对去留的最终抉择，仍有待观察。

权威记者Shams Charania报道，字母哥及其经纪团队正与公鹿管理层紧密磋商未来规划，留队或转投他处均在讨论之列。消息又称，相关谈判有望于未来数周内见分晓，并将直接影响他在2月5日交易截止日前是否进入交易台面。

成绩层面上，公鹿在本仗前近10战仅2胜，东岸排名一度跌至第10。多个消息来源形容，连败与起伏令字母哥、管理层、教练团及更衣室普遍感到挫折。有熟悉内情者直言，若球队表现未见重大改观，除非有「戏剧性」事情发生，恐怕字母哥离队将会「板上钉钉」。

据悉，字母哥今季开打前曾认同总经理与主帅李华士（Doc Rivers）的争标蓝图，并计划以常规赛首约25场作为观察窗口，再决定长远去留。不过李华士其后公开澄清，强调「安迪杜古普从未提出交易申请」，并指外界杂音源于球队近期表现不佳，重申全队现阶段专注于争胜。

另有报道回溯休季情况，指字母哥曾短暂评估外部选项，并对尼克斯持开放态度，被形容为「八月间曾出现数周的排他性谈判窗口」。惟今后情势若再发酵，潜在争夺者势将不止一队，九届全明星的市场价值预料引来多队竞逐。

总结而言，字母哥去留关键系于公鹿未来数周的战绩走势及谈判进度；若球队无法迅速止跌回升，这位前MVP的密城篇章或将出现变数。

