NBA｜CP3被炒再爆内情 传更衣室发难惹众怒 职业生涯或提前结束

更新时间：12:18 2025-12-04 HKT
发布时间：12:18 2025-12-04 HKT

被誉为「控卫之神」的基斯保罗（Chris Paul，CP3）惊传遭洛杉矶快艇解约，消息一出即惹来哗然。多家美媒其后再爆内情，指CP3曾公开批评队友、主帅泰隆・路尔（Tyronn Lue）及总经理罗伦士・法兰克（Lawrence Frank），引发更衣室不满，或成遭炒主因；亦有观点认为，以其年龄与处事风格，未必再获他队青睐，职业生涯或被迫提前结束。

今季重返快艇的CP3早于上月23日宣布季后退役，本被视为「落叶归根」的动人一幕，但快艇战绩持续低迷，直至今日以115：92击败老鹰才终止5连败，战绩6胜16负，仍居西岸尾三。

《洛杉矶时报》记者Broderick Turner引述消息人士称，保罗早前曾公开批评快艇队友、教练团及管理层，其后虽已道歉，但更衣室反应强烈。该报道并指，基于保罗在更衣室的强势话语权及年龄因素，部分球队难以消化其影响力，故他很可能难以再与其他球队签约。

同时，《The Athletic》三名记者Sam Amick、Law Murray与Joe Vardon联合报道，披露CP3离队细节：据悉，保罗近期多次与管理层会面，表达对球队处事方式的忧虑；队方则曾要求他停止所谓「更衣室律师」式的争辩与干预。随著志在争标的快艇战绩持续下滑，保罗在队内的尖锐批评日益引起反弹，主帅泰隆・路尔及教练组处理双方关系颇感棘手，部分队友亦对其贬抑语气不满。

不过，于今日对阵老鹰赛前，路尔表明不愿见到CP3以此方式谢幕：「我很尊重他，这些年一直是我的朋友。你永远不会希望一位伟大的球员以这种方式退役。我相信他会找到新的归宿。」

至于快艇总经理罗伦士・法兰克则坦言，与CP3解约属其决定，强调并非单一事件所致：「这一决定与某次事件或会议无关。出于对各方的尊重，部分内部事务不便透露，但根本原因在于彼此并不合适。」

综合各方消息，CP3遭解约与更衣室气氛及角色定位息息相关；至于这位38岁名将能否在市场上再觅东家，抑或提前挂靴，仍有待观望。

