香港壁球公开赛2025│港将陈善钰力战比利时名将 大战三局后惜败 赛后坦言「已用尽全力」

即时体育
更新时间：20:02 2025-12-03 HKT
发布时间：20:02 2025-12-03 HKT

香港壁球公开赛2025今日（3号）上演女单次圈赛事，世界排名第38位的港将陈善钰（Simmi），挑战世界排名第8的比利时名将Tinne Gilis。陈善钰虽拼尽全力，最终仍以（9：11），（7：11），（12：14）直落三局告负，无缘晋级，止步十六强 。

陈善钰首局稍显慢热，一度落后0：5。但她随即稳住阵脚，凭借灵活走动及后场拉扯，逐步追至6：6平手，更一度反超前至9：8。可惜关键分处理稍急，被经验丰富的吉莉丝连取3分，以9：11先失一局。次局战况相似，陈善钰开局落后0：4，虽奋力追赶其后，但最终以7：11再失一局。而第三局，陈善钰明显「入局」，开局主动抢攻，领先5：2。其后她更一度手握10：7的领先优势，接近拿下局点。然而吉莉丝在绝境下展现顶级球员的稳定性，并将比分追平至10：10。双方在「刁时」阶段激战，陈善钰先后挽救数个赛点，但最终在多次来回拉锯后，以12：14憾失该局，以总局数0：3止步16强。

赛后访问时陈善钰坦言自己比较心急：「知道每分都是自己赚来，但可能分数越近（赢局分）就会急，要俾返多点耐性。」她表示已经拼尽全力 ：「对上一次同佢打，表现不太好，但今次我已经用尽全力 ，满意自己的表现。」最后她指出，目标是和排名头10的球员水平越来越接近 ，期望未来能击败头十球员，自己亦能跻身世界前十行列。

