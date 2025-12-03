NBA｜新雷霆三少合轰81分 雷霆124:112击败勇士豪取第21胜
勇士周二主场迎战开季至今仅吞一败的雷霆，今场勇士在球队巨星史堤芬居利(Stephon Curry)缺席下进攻火力明显大跌，虽一度反超比分，但在由基𠎀奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA)、贺姆格连（Chet Holgren)以及谢伦威廉斯（Jalen Williams)组成的新雷霆三少火力全开下，雷霆有惊无险以124:112击败勇士。
雷霆三少合力攻入81分 雷霆124:112挫勇士
勇士阵中巨星居利较早前宣布因伤缺席，令人期待的与弟弟薛夫居利(Seth Curry)组成的「咖哩兄弟」组合要再等等。今场主场对西岸龙头雷霆火力明显不足，雷霆第三节一度领先21分，但之后上半场没得分的戴文格连(Draymond Green)投进3分球后，勇士展开反击一度追平比分，但SGA终场前连续得分，最终助雷霆以124:112击败勇士，将战绩写到21胜1负。
雷霆三少今战合力轰入81分，SGA攻入全场最高的38分外加3篮板4助攻，而贺姆格连和谢伦威廉斯则分别攻入21分8篮板和22分6助攻。而勇士今场没人攻入超过20分，普辛斯其(Brandin Podziemski)和史宾沙(Pat Spencer)齐齐攻入全队最高的17分，另外薜夫居利则攻入14分。
