Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜威廉臣又伤出至少缺席三星期 爱华士狂轰44分助木狼加时149:142挫塘鹅

即时体育
更新时间：14:55 2025-12-03 HKT
发布时间：14:55 2025-12-03 HKT

塘鹅周二主场迎战木狼，未开波先迎恶耗，球星锡安威廉臣（Zion Williamson)因肌肉拉伤，再要缺席至少3个星期，但塘鹅火力不减更一度领先，但奈何被新「狼王」爱华士(Anthony Edwards)第4节尾段命中关键追平分，将比赛拖入加时赛更轰入本季新高44分，最终助木狼在加时以149:142击败塘鹅。

威廉臣又受伤 「狼王」爱华士发威助木狼加时退塘鹅

季前威廉臣宣布减磅成功，不少球迷都相当期待这位前状元今季表现，但这位曾被称为「怪物新人」的状元爷在减磅成功后依然受伤病困扰，今场开波前更宣布因腹股沟拉伤至少缺阵3个星期，令本身战绩不佳的塘鹅雪上加霜。但今场主场对木狼凭着梅菲三世(Trey Murphy III)和新秀戴力昆(Derik Queen)的出色表现，塘鹅一度领先木狼，但木狼有爱华士最后时刻上篮得手，将比赛拖进加时赛，之后一鼓作气以149:142击败塘鹅。

今仗木狼有6人得分上双，「狼王」爱华士攻入全场最高兼本季新高的44分，外加5篮板4助攻，法国中锋高拔(Rudy Gobert)攻入26分13篮板。而塘鹅方面同样有6人得分上双，其中墨菲三世攻入全队最高的33分外加15篮板4助攻，另外亦有沙迪比(Saddiq Bey)攻入22分，以及两位新秀戴力昆和菲尔士(Jeremiah Fears)齐齐攻入21分，无奈未能为球队止血，吞本季第19败，目前仅胜3场。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
20小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
23小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 13:56 HKT
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
4小时前
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民陆续回家执拾
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
22小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火︱菲佣原拟圣诞返乡团聚却葬身火海 遗下10岁儿子：盼长大做消防员
02:39
大埔宏福苑五级火︱菲佣原拟圣诞返乡团聚却葬身火海 遗下10岁儿子：盼长大做消防员
即时国际
13小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
22小时前