NBA｜威廉臣又伤出至少缺席三星期 爱华士狂轰44分助木狼加时149:142挫塘鹅

塘鹅周二主场迎战木狼，未开波先迎恶耗，球星锡安威廉臣（Zion Williamson)因肌肉拉伤，再要缺席至少3个星期，但塘鹅火力不减更一度领先，但奈何被新「狼王」爱华士(Anthony Edwards)第4节尾段命中关键追平分，将比赛拖入加时赛更轰入本季新高44分，最终助木狼在加时以149:142击败塘鹅。

威廉臣又受伤 「狼王」爱华士发威助木狼加时退塘鹅

季前威廉臣宣布减磅成功，不少球迷都相当期待这位前状元今季表现，但这位曾被称为「怪物新人」的状元爷在减磅成功后依然受伤病困扰，今场开波前更宣布因腹股沟拉伤至少缺阵3个星期，令本身战绩不佳的塘鹅雪上加霜。但今场主场对木狼凭着梅菲三世(Trey Murphy III)和新秀戴力昆(Derik Queen)的出色表现，塘鹅一度领先木狼，但木狼有爱华士最后时刻上篮得手，将比赛拖进加时赛，之后一鼓作气以149:142击败塘鹅。

今仗木狼有6人得分上双，「狼王」爱华士攻入全场最高兼本季新高的44分，外加5篮板4助攻，法国中锋高拔(Rudy Gobert)攻入26分13篮板。而塘鹅方面同样有6人得分上双，其中墨菲三世攻入全队最高的33分外加15篮板4助攻，另外亦有沙迪比(Saddiq Bey)攻入22分，以及两位新秀戴力昆和菲尔士(Jeremiah Fears)齐齐攻入21分，无奈未能为球队止血，吞本季第19败，目前仅胜3场。