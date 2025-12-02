香港壁球公开赛2025｜香港一姐何子乐穿著一身黑色比赛 首圈惜负埃及好友

吸引世界排名头25位球手来港参赛的香港壁球公开赛，周一在香港壁球中心展开，大会在赛前为悼念大埔宏福苑五级火灾遇难者进行一分钟默哀，参赛的6位港将们都在战衣上扣上黑色丝带以示悼念，包括家住大埔的香港一姐何子乐，她罕有地身穿黑衫黑裙黑头巾，赛后表示对事件感到「震惊」、「伤心」。

何子乐跟Sana Ibrahim是好友，两人第一次在比赛中对垒。 徐嘉华摄

子乐一身黑色出战今届香港公开赛。徐嘉华摄

世界排名32位的子乐周一的首圈比赛面对巡回赛的埃及好友、世界排名16的Sana Ibrahim，港将认为自己在比赛头2局想得太多，亦被上周的香港足球会壁球赛的不佳表现影响到，未能完全集中比赛发挥自己应有水平下，以6:11、6:11、8:11下马。

徐嘉华摄

对于大埔火灾惨剧，子乐表示：「我家住的大埔也看到火灾那边，出事当天都看到有白烟，以为很快会无事，没想过咁大件事，我落后去比赛时看到沿路好多消防车，以为好快会救熄，比赛后再看新闻才知如此严重，好震惊，亦好伤心。」子乐也有力尽绵力捐钱支援。

汤丸有认识的壁球教练居住受火灾影响的楼宇中，幸出事期间刚出外教波。徐嘉华摄

徐嘉华摄

世界排名50的汤芷颖「汤丸」以「外卡」出战女单首圈，可惜在23分钟的激战中以5:11、5:11、3:11不敌世界排名19的法国球手阿尔维丝（Melissa Alves）。对于大埔火灾，她说：「其实近几日都好难集中比赛，但比赛还是继续，记挂住大埔居民之余，自己也尽自己责任打好比赛。」

汤丸表示原本有位认识的壁球教练住在火灾屋苑内，幸出事期间在外工作，逃过一难，对于今日比赛，汤丸表示已尽力集中比赛：「比赛时尽量不让其他事影响自己，今日对手比想像的还难打，但已尽力。」

李嘉儿获香港公开赛正赛资格，可惜首圈止步。徐嘉华摄

世界排名36位的李嘉儿在首圈以7:11、3:11、5:11不敌比利时、世界排13位的姬莉丝（Nele Gilis）。

梁子轩（右）虽然不敌对手，但满意自己整场比赛的表现。徐嘉华摄

梁子轩（右）今个月起开始跟前香港壁球一哥李浩贤学艺，他认为对方多年的宝贵比赛经验有助自己比赛，后者希望协助师弟增强自信心。徐嘉华摄

刘子均力战下出局。徐嘉华摄

男子组方面，同样以「外卡」参赛、在战衣正面戴上黑丝带的梁子轩（Henry）以8:11、9:11、8:11不敌世界排13的英格兰祖拿（Jonah Bryant）。刘子均以7:11、8:11、4:11负瑞士世界排名19的史坦曼（Dimitri Steinmann）。

记者/摄影：徐嘉华

