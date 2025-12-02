Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

空手道｜前亚洲冠军曾绮婷为儿子复出 ＂好想带儿子去名古屋亚运会，现场为我欢呼＂

即时体育
更新时间：20:16 2025-12-02 HKT
发布时间：20:16 2025-12-02 HKT

33岁的女子组手代表曾绮婷是前亚洲冠军，2023年杭州亚运回港后为了生育而退役，今次开罗世界空手道锦标赛-50公斤级的赛事见到她的名字，更强势杀入4强，最终并列第5名，原来今年2月才决定为了儿子重出江湖，她说：「好想带儿子去明年名古屋亚运会，现场为我欢呼。」

曾绮婷为儿子复出，希望享受比赛。 徐嘉华摄
事实上，在今年初的WKF超联开始见回绮婷的名字，开罗世界锦标赛更气势如虹，在淘汰圈先后击败加拿大及法国对手，但在4强不敌乌兹别克选手兼最终冠军的Alimardanova Gulshan，之后在争夺铜牌战中不敌委内瑞拉选手，最终得并列第5名。

曾绮婷（左二)今随空手道队返港。徐嘉华摄
2021年1月跟拍拖多年的前空手道代表郑子文结婚，2023年杭州亚运后开始「造人」退出空手道，到今年2月开始重回训练道场，为的是希望儿子能看到自己打亚运会。

「复出是因为儿子（现在14个月大），好希望为她打亚运会，他在现场为我欢呼，我不是说要在成绩上要拿到甚么，而是享受空手道的亚运舞台人，亦想给儿子看到妈咪为自己钟意做的事坚持下去。」绮婷足足停了训练一年，今年初开始复出打比赛，今次世锦赛的成绩比她以往个人最佳的第7名更好表现。

绮婷将于新一赛季参加WKF的超联比赛，以及亚洲锦标赛及亚运会，她续称：「明年的亚运会不想给自己太大压力，以往都给自己太大压力，亚锦还是那句，第一是带儿子去看我比赛，其次才去想奖牌。」

记者/摄影：徐嘉华

