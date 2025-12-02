空手道｜刘慕裳谈大埔五级火眼泛泪光 ＂望为受灾人士带来正能量 他们支持的运动员成为了世界冠军＂

新鲜出炉的香港第一位空手道「世界冠军」刘慕裳（Grace）周二带著「重手」的世锦赛金牌回港，仍受著感冒不适影响，声线有点沙哑，谈到大埔宏福苑五级火灾时眼泛泪光，她同时大派定心丸，会为明年一月展开的新一赛季的WKF 超联继续准备，目标是保持住现有的女子「形」「世一」位置，亦表示争取明年9月名古屋亚运会个人及港队历史「首金」是继续打下去的最大动力。

Grace带著世锦赛金牌凯旋返港，妈咪及前港队代表的哥哥刘知名亲自到机会接机。徐嘉华摄

Grace有妈咪及哥哥刘知名接机，亦不少现场市民认出Grace，有的上前恭喜，有的要求合照，Grace都一一答应。谈到2025年大丰收，Grace也说手上的世界冠军金牌是最重要的：「你问我哪个奖最重要（包括世运会冠军、亚洲冠军、年终总冠军），虽然『年终总冠军』也很难打，要在6个月打足4站超联才拿到（Grace打出3冠1亚），当中承受好大压力，亚锦赛我今年是『三连冠』也不易，拿第一年是惊讶、第二年是不敢相信，今年再成功卫冕，我以平常心，将自己多年累积的成果打出来，但最重要还是这面世锦赛金牌，是对我一个好大的认可。」

谈到大埔五级火灾，Grace眼泛泪光。徐嘉华摄

徐嘉华摄

这面世锦赛金牌亦来得及时，谈到大埔五级火灾时眼泛泪光的Grace说：「跟大埔火灾相比，我的世锦赛变得很微细，我只是将我最拿手（指空手道）的做到最好，希望透过这个『世界冠军』为受灾影响的人带来少少正能量，告诉他们支持的运动员成为了『世界冠军』。」

徐嘉华摄

34岁的Grace亦大派定心丸，会为明年继续努力，由于她是「年终总冠军」，新一赛季将首次穿著「金边袍」比赛，她说：「我都幻想著明年著住『金边袍』参加超联，希望届时不会因这战袍增加自己压力，希望以一个轻松的心态去展现一个『更加好的自己』给观众看，力争保持『世界第一』这位置。」

港队教练Mehmet Yakan认为Grace有力争取明年亚运金牌。徐嘉华摄

徐嘉华摄

来自土耳其的港队「形」教练Mehmet Yakan表示Grace有力争取明年亚运金牌，曾于2018及2022年两届亚运夺铜的Grae说：「如果能在亚运夺取金牌当然最好，但现在先休息，之后再跟教练商量，若决定战亚运，这将是我新一赛季最大的动力。」

记者/摄影：徐嘉华

