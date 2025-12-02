Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓混合团体世界杯｜日本8:2胜克罗地亚 首名晋级8强

即时体育
更新时间：18:06 2025-12-02 HKT
发布时间：18:06 2025-12-02 HKT

有张本智和兄妹压阵的日本队，在乒乓混合团体世界杯第2组第3轮赛事，以8:2击败克罗地亚，以小组第一名晋级8强；落败的克罗地亚亦以次名晋级8强。

日本混双先拔头筹

日本身处的第2组，由于排第3、4位的澳洲和印度同样于头两轮全败，故日本与克罗地亚在尾轮对战之前，已经肯定夺得头两名出线8强资格，胜负只影响出线排名。不过，日本队未有因此放松，打头阵的混双组合户上隼辅/早田希娜，面对克罗地亚组合以11:5、12:10连赢两局奠胜，克罗地亚第3局赢回11:7，但仍输局数1:2。

张本兄妹单打齐胜

第2场女单，日本的张本美和更以直落三局扫走克罗地亚的拉科雅琪，助日本局数领先5:1。第3场男单，轮到哥哥张本智和对普卡，可惜第一局刁时输11:13，之后张本智和连追两局11:2、11:8，反胜局数2:1，总成绩日本领先7:2。

日本克罗地亚携手出线

由于一方局数到8才取胜，赛事要打第4场女双，日本的大藤沙月/张本美和首盘即胜11:8，总局数日本亦以8:2击败克罗地亚夺小组首名、克罗地亚次名，双双携手出线8强。

