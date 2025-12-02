Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜保卡伤出无阻太阳击败湖人 终止紫金军7连胜强势

更新时间：15:19 2025-12-02 HKT
发布时间：15:19 2025-12-02 HKT

太阳周一作客湖人虽然有主将保卡(Devin Booker)于第1节伤出，仍然靠D布鲁士(Devin Booker)贡献全队最高33分，加上基利士比(Collin Gillespie)于第4节投进个人今仗28分中的16分，携手助太阳以125:108击败湖人，并终止紫金军7连胜的强势。

基利士比3分及得分皆创新高

太阳当家球星保卡于第1节投进11分后，于剩余两分钟拉伤右腹股沟伤出。幸好，太阳还D布鲁士和基利士比支撑大局，前者投进33分，后者则投进职业生涯单场新高的8个3分，总得分28同样刷新个人生涯新高。

当积独力难撑湖人

反观，湖人只有射手当积(Luka Doncic)贡献全场最高38分，但亦有9次失误，其余球员没有人得分达20，至于伤愈复出的大帝勒邦占士(LeBron James)10投3中只有10分进帐。同时，湖人球员今仗在对手压逼下，全场出现多达21次失误，较太阳多出10次。结果，湖人以17分大败给太阳，7连胜的强势告终。

