香港壁球公开赛2025｜陈善钰2个月内擸走3冠1亚 世界排名跳升接近50位

即时体育
更新时间：14:16 2025-12-02 HKT
发布时间：14:16 2025-12-02 HKT

吸引世界排名头25位球手来港参赛的香港壁球公开赛，周一在香港壁球中心展开，大会在赛前为悼念大埔宏福苑五级火灾遇难者进行一分钟默哀，参赛的6位港将们都在战衣上扣上黑色丝带以示悼念，包括世界排名38位、以「外卡」身份首圈过关的陈善钰（Simmi），她只用了25分钟以11:4、11:7、11:3击败世界排名40的英格兰球手基丝基亚（Grace Gear)，继2023年后再次闯入这项「白金级别」大赛的次圈16强，若周三再胜一场，就可到首次举办本赛（8强至决赛）的海洋公园正门广场搭建的四面玻璃场比赛。

陈善钰（左）首圈只花了25分钟以3:0胜英格兰的基丝基亚（右）。徐嘉华摄
2个月内世界排名跃升46位至现在排38

近2个月在国际赛连擸3冠1亚，世界排名由原本84位升至现在的38位的Simmi，周一的比赛安排在楼上的7号场，吸引大批观众现场支持，她赛后也表示没想过可以直落3局胜出，过去2个月的佳绩亦加强不少信心：「确实过去2个月的成绩给我一点信心，特别是之前受伤患影响一直都交不出好成绩，最近主要是表现慢慢回复以前的状态。」

周一的首天香港公开赛吸引不少球迷到场支持。徐嘉华摄
陈善钰把握机会，如愿闯入次比赛。徐嘉华摄
Simmi原本的首圈对手是世界排名第9的埃及球手Fayrouz Aboelkheir，但后者赢完上周在香港举行的香港足球会壁球赛后退出本周比赛，由轮候后补的英格兰球手Grace取替，Simmi也说：「我知道这是一个机会（指原本的对手退赛），所以希望把握机会，亦吸取上周香港足球会（她8强止步）的比赛，放松整个人，保持强度去打；没想过可以直落3局赢出，因为今年初曾输过给Grace；我希望继续进步，我知我可以继续上，所以不要让它停。」

23岁的Simmi在过去2个月的4场决赛，她得到的除了奖项外，最重要是当中经历的起伏，令她更清楚应如何放好心态去比赛，更开心看到自己「稳定」的表覝；她认为最关键是9月底加拿大「铜级赛」夺冠的Nash Cup：「Nash Cup之前一个15K的比赛我首圈出局，有少许失望，去到Nash Cup对自己没有甚么期望，只想尽力打好少少，怎知赢了这个比赛，当中亦赢了一些世界排名头40的对手，是预期之外。」

善钰赛后接受PSA的访问。徐嘉华摄
2个月内擸3冠1亚

「Nash Cup之后几个比赛其实表现不好，是预期之外，Nash之后几场表现不理想，可能是多了一些压力，可能那几个比赛级别细一点，给自己多了期望、想著去赢那比赛下，未能放松去打；总括入了4个比赛的决赛当中，就算有压力、就算未必打到最好，但开心见到自己都能『稳定发挥』，所以都给我信心打上周的香港足球会壁球赛（入到8强）及本周的香港公开赛。」

徐嘉华摄
“若我打得好，对任何对手都有机会”

Simmi将于周三晚上六时的16强将对世界排名第8的比利时Tinne Gilis，Simmi表示：「打得香港公开赛的球手都是世界排名很高的球手，每一个都很优秀，但我知道如果我打得好的话，对任何对手都有机会，我希望打到自己最好。」

“希望多打大比赛”

明年9月迎来名古屋亚运会，上届个人赛夺得银牌的Simmi 最期望尽快「打到大比赛」（世界排名至少32或以内），个人最高世界排名第33的Simmi 透露香港的亚运代表资格包括世界排名要在40位内，她说：「我希望将自己的世界排名逐渐提升，最想打到最大的比赛，现时亚运的最大劲敌是世界排名第6的大马Sivasangari Subramaniam及世界第7的日本渡边聪美（Satomi Watanabe），她们都在打最大型的比赛，所以我想在那些大比赛多对她们，这正是最好的亚运备战。」

记者/摄影：徐嘉华

 

