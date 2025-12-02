Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜公鹿浪费16分领先优势 麦高伦领巫师绝地反胜

周一NBA巫师主场对公鹿，公鹿未能把握最多领先16分的优势，被巫师于麦高伦(CJ McCollum)带领下在第4节展开反扑，最终成功逆转胜129:126，近3场赛事第2次赢波。

公鹿最多领先16分

今季曾连输14场的巫师，今仗主场对公鹿初段被对手反客为主，公鹿在「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）领军下，半场以66:58领先8分，于第3节中段更一度领先巫师16分。而巫师在麦高伦和米杜顿（Khris Middleton）带领下发动反击，完第3节已追近至91:94只落后3分。

字母哥末段6犯离场

第4节公鹿球员手感失灵，而米杜顿在剩余52.9秒投进3分球，助巫师反超前124:122。字母哥之后罚球2罚中1，未能为球队扳平。而麦高伦于剩余15秒又投进3分，助巫师拉开至127:123。完场前6.8秒巫师后卫古利巴利（Bilal Coulibaly）成功偷球，再快攻入2分兼博得字母哥第6次犯规离场。巫师最终以3分击败公鹿成功上演大逆转。 
而麦高伦今仗贡献巫师最高的28分，而公鹿的奇云波特（Kevin Porter Jr.）投进全场最高的30分，加上字母哥取得26分，但仍未能阻止公鹿吃败仗。

