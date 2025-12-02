Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜勇士签下射神弟弟薛夫居利 咖哩养伤兄弟暂未能合体

更新时间：11:52 2025-12-02 HKT
发布时间：11:52 2025-12-02 HKT

勇士周一宣布正式签下史堤芬居利（Stephen Curry）的弟弟薛夫居利（Seth Curry），合约至今季结束，意味著球迷期待已久的「居利兄弟班」终告实现。然而，由于咖哩因伤倦勤，兄弟二人同场献技的画面，还需耐心等候。

财政限制致季前被裁

34岁的薛夫居利在季前训练营时已是勇士一员，球队原意早已想促成这对兄弟联手。但碍于球队当时受「硬工资帽」下的第二层豪华税线所限，为保持薪酬空间的灵活性，勇士在开季前只能忍痛将其裁掉，并仅以14人名单展开新球季。如今，球队终于腾出薪酬空间，重新将他签回，填补第15人的阵容空缺。

咖哩养伤兄弟兵暂未能合体

可惜的是，这对星级兄弟暂时仍未能并肩作战。勇士的当家球星史堤芬居里目前正受左股四头肌拉伤困扰，将在未来一周内再次接受评估。这位本季场均为球队贡献27.9分的得分王缺阵，无疑令「兄弟兵」的合璧首演需要延期。

走出巨星兄长光环证明实力

踏入个人第12个NBA球季的薛夫居利，其职业生涯的起点正是在勇士的G-League（发展联盟）球队,生涯先后效力过10支不同的NBA球队，三分命中率高达43.3%，在联盟历史上高踞第七位；上季更以45.6%的命中率冠绝全NBA。勇士为了腾出阵容位置给薛夫居利，裁掉了双向合约前锋路维（Jackson Rowe）。

