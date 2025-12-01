乒乓混合团体世界杯｜「世一」黄镇廷/陈颢桦锁定胜局 港队8:2挫智利 迎小组赛首胜

2025年国际乒联混合团体世界杯今日在成都续战，香港队于小组赛次仗迎战智利队，凭「世一」黄镇廷/陈颢桦在关键的男双一局一击致胜，最终以局数8:2击败对手，收获今次世界杯小组赛首胜。

黄镇廷（右）和杜凯琹（左）。中新社

本次赛事赛制与传统不同：先打混双，继而两场单打（先女单后男单）；若未分胜负，则再战女双及男双。每场对局采三局两胜制，比分只会出现3:0或2:1；单场团体赛中，先赢得8局的一方胜出。

混双先拔头筹 黄镇廷逆转取赛点

港队今仗先以陈颢桦/朱成竹上阵混双，迎战智利组合高美斯／奥迪加（Gomez/Ortega）。港队组合以11:9先赢一局，次局以7:11惜负，关键第三局再以11:6拿下，为港队先取2:1局的领先。随后的女单比赛由杜凯琹登场，面对维加・保莲娜（Vega Paulina）。杜凯琹首局在拉锯下以12:10先声夺人，其后迅速调整手感，以11:7、11:2连下两城，港队局数优势扩至5:1。

「世一」一击致胜

第三场男单由「老大哥」黄镇廷出战，硬撼智利的布高斯・尼古拉斯（BURGOS Nicolas）。黄镇廷首局以7:11告负，但随即回气调整，以11:5、11:8连取两局，为港队抢下赛点，总局数拉开至7:2。由于前三场未分胜负，港队在男双派出「世一」黄镇廷/陈颢桦对阵智利的高美斯/布高斯。港队只需再取一局即可全场胜出，「老嫩配」在关键时刻把握到位，以11:9一击致胜，将比分定格为8:2，为香港拿下小组赛首胜。