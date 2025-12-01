Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025 年度香港杰出运动员选举提名展开 明年1月31日起开放予公众网上投票

更新时间：17:47 2025-12-01 HKT
发布时间：17:47 2025-12-01 HKT

被誉为「香港体坛奥斯卡」的「国泰2025年度香港杰出运动员选举」，今日（12月1日）正式展开，接受各体育总会提名，以表扬过去一年表现卓越的本地健儿。今年港将在多个大型运动会屡创佳绩，战果辉煌，令今届选举备受瞩目。

港协暨奥委会会长霍震霆表示，2025年虽非奥运年，但香港运动员持续发挥「奥运级」水准，由哈尔滨亚冬运、成都世运会、巴林亚青运，及至刚落幕的第十五届全运会，均创下历史性佳绩，成就令人鼓舞。他强调，杰运选举正是对运动员付出无比努力的肯定。

今届选举一如既往设有「香港杰出男／女运动员」、「香港最佳运动组合」及「香港最佳运动队伍」四大奖项。其中得票最高的男、女运动员将荣膺「星中之星」大奖。

选举将于2026年1月31日起开放予公众网上投票，结果定于同年3月31日于湾仔会展举行的颁奖典礼上隆重揭晓，届时全城将共同见证新一届「体坛王者」的诞生。

