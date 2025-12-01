Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜比查特狂轰本季新高42分 塞尔特人顶住反扑117:115险胜骑士

2025-12-01
2025-12-01

塞尔特人周日作客对阵骑士，绿军今场一直占有优势，更曾领先达21分。虽然骑士球星米曹（Donovan Mitchell）在尾段接连命中三分球，将分差一度追近到仅有2分，但幸好塞尔特人有今场狂轰42分的比查特（Payton Pritchard）在最后关头命中关键罚球，最终帮助球队以 117:115 险胜骑士。

绿军比查特狂轰42分 骑士米曹尾段连追仍告负

塞尔特人本季在塔图姆（Jayson Tatum）缺席下表现起伏，赛前20战仅11胜9负。本场作客对上骑士，绿军一直较占优势，在第三节更曾领先21分，在比赛剩下2分钟时仍领先11分。但骑士球星米曹在比赛末段挺身而出，接连命中三分球，帮助骑士在法定时间剩下20秒时将比分追至 112:114。幸好绿军今场表现出色的普理查德命中关键罚球，最终帮助球队以 117:115 险胜骑士。

比查特在塔图姆缺阵后获得更多机会，今场表现亮眼，轰入本季新高的42分，外加3篮板3助攻。此外，谢伦布朗（Jaylen Brown）也贡献了「大三元」表现，攻入19分、12篮板和11助攻，助力绿军险胜。骑士方面，伊云莫布利（Evan Mobley）攻入全队最高的27分，外加14篮板和4助攻，而米曹亦攻入18分、7篮板和8助攻。
 

