NBA｜雷霆123:115击败拓荒者 SGA成史上第2多连续得分20+

雷霆周日作客再对上今季令球队尝到唯一一败的拓荒者，但今场雷霆延续大勇势头，以 123:115 挫拓荒者，战绩升到20胜1负兼12连胜。当家球星亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）今场攻入26分，这也意味著他以连续93场得分20+的成绩，成为历史第二位，仅次于张伯伦（Wilt Chamberlain）于1961年至63年创下的126场纪录。

雷霆 123:115 挫拓荒者 SGA连续得分20+纪录直逼张伯伦

上季冠军雷霆今季状态大勇，开季至今仅吞一败，高居西岸榜首，而这唯一一败的对手就是今场的主队拓荒者。主队今场亦为客队制造不少麻烦，上半场更以55:54领先。但雷霆末节急起直追，单节打出 38:28 的攻势反超拓荒者，最终以8分之差的 123:115 力压对手，收下今季第20胜及12连胜。

今场雷霆的当家球星SGA攻入26分外加4篮板5助攻，达成连续93场得分20+的纪录，成为历史第二位。目前纪录保持者是「史前巨兽」张伯伦在1961-63球季创下的126场，SGA仅差33场便能追平，有望在本季达成这项历史级的纪录。