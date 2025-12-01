一级方程式｜麦拿仑战术错误 造就韦斯塔潘卡塔尔站夺冠 3人最后一站争总冠军

周日的一级方程式(F1)卡塔尔站，麦拿仑车队因为战术上出错，以致赛前车手榜排头两位的罗利斯(Lando Norris)和皮亚斯利(Oscar Piastri)只得第4和第2。而红牛的韦斯塔潘(Max Verstappen)乘机赢得今站冠军，于总车手榜超越皮亚斯利进占次席，只落后榜首的罗利斯12分，皮亚斯利再少4分排第3，3人留待周末的最后一站阿布紥比，争夺2025年F1总冠军。

侯根堡撞车影响大局

排头位出赛的皮亚斯利起步后顺利带出，而排第3位起步的韦斯塔潘超越罗利斯进占次席，之后形势一直没有改变。战至第7圈赛事出现转捩点，苏巴车队的侯根堡(Nico Hulkenberg)撞车，赛会出动安全车，当时大部份战车到把握机会进入维修站换胎，唯独麦拿仑双雄皮亚斯利和罗利斯。

麦拿仑选择不入维修站

两人虽然在安全车离开后顺利带出，但之后要较其他车手多入一次维修站，结果被红牛的韦斯塔潘乘机夺得冠军，皮亚斯利夺得亚军，而罗利斯于第2次进入维修站后未能超越辛斯，最终只得第4。

3人阿布紥比决胜负

完成今站后，罗利斯仍居车手榜首位，但只领先升上次席的韦斯塔潘12分，皮亚斯利跌落第3再少4分，3人将于周末的今季最后一站阿布紥比决一胜负。

韦斯塔潘赞车队战术

韦斯塔潘赛后对车队的策略赞不绝口，他说：「这对我们来说是一场精彩的比赛。我们车队在安全车出动期间选择进站是正确的决定。这很明智。当然，我很高兴能在这里赢得比赛，并坚持战斗到最后一刻。麦拿仑选择不进站是一个有趣的举动，我知道那样我们当然会拉开一些差距，但你仍然需要让轮胎保持25圈的寿命。这里的轮胎磨损非常严重，但幸运的是，一切都很顺利。现在一切皆有可能，我们拭目以待，我并不太担心。」