NBA│旗子哥狂轰35分 独行侠114：110险胜快艇终止三连败

周六NBA上演独行侠作客快艇的激战，独行侠凭借弗拉格（Cooper Flagg）攻下生涯新高的35分，加上老将奇利汤逊（Klay Thompson）第四节回勇独取17分，助独行侠以114：110力克快艇，成功终止三连败颓势。

今届选秀状元弗拉格今仗大爆发，全场22投13中，轰入35分并抢下8个篮板球，打破其职业生涯得分纪录。不过比赛的关键先生当属汤逊，他在第四节命中四记三分球，单节贡献17分。而他完场前两分钟的一记远射，为独行侠锁定胜局。快艇方面，李安纳（Kawhi Leonard）与哈登（James Harden）虽分别攻下30分和29分，但仍无法阻止球队吞下四连败，主场更是惨遭七连败。

双方赛事战况紧凑，虽然独行侠在头三节后处于下风，但凭借汤逊在第四节初段的火热手感，打出一波13：2的攻势成功反超。尽管快艇在末段一度再次领先103：101，但汤逊的关键三分和弗拉格罚中6球，最终帮助独行侠守住了这场来之不易的胜利。