NBA│施亚甘最后一秒14呎跳投绝杀 助溜马103：101险胜公牛

更新时间：16:49 2025-11-30 HKT
发布时间：16:49 2025-11-30 HKT

昨晚（周六）NBA溜马作客公牛，上演一场惊心动魄的拉锯战。凭借主将施亚甘（Pascal Siakam）在比赛仅剩一秒时投中致命的14呎跳投，溜马最终以103：101险胜公牛。

今场比赛的英雄施亚甘全场攻下24分及9个篮板，是球队致胜的最大功臣。后备上阵的马夫连亦有19分进帐，而中锋I积逊则交出14分和11个篮板的「双双」成绩。公牛方面，基迪和琼斯各得17分，其中基迪更抢下11个篮板，而中锋胡斯域治亦贡献16分。

赛事末段战况异常激烈。公牛在第四节初段打出一波15：2的凌厉攻势，一度反超前至95：88。然而，溜马在关键时刻未有放弃，在落后7分的情况下奋起直追，打出一段8:0的攻势，成功夺回领先优势。

终场前一分钟，双方比分多次互换。胡斯域治的罚球曾助公牛以99：98反先，但溜马随即凭施亚甘的上篮及内哈特的罚球，在最后10.7秒领先101：99。公牛的琼斯在最后关头切入得手，一度将比分扳平，但溜马把握最后一击机会，由施亚甘完成绝杀，最后溜马以103：101险胜公牛，为这场精彩的比赛划上句号。

