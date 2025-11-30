Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓混合团体世界杯│「黄杜配」0:3不敌王楚钦/孙咏莎组合 港队场数落后0:1

即时体育
更新时间：14:01 2025-11-30 HKT
发布时间：14:01 2025-11-30 HKT

港队于2025成都混合团体世界杯小组赛对战国家队，为港队打头阵的混双组合黄镇廷／杜凯琹，硬撼世界排名第一的国乒组合王楚钦／孙颖莎，「黄杜配」与世一组合激战3局，其中两局战至刁时，最终以以10:12、8:11、10:12，局数0:3惜败。

「黄杜配」开局抢攻 惜未能把握优势

首局比赛，「黄杜配」明显有备而来，凭借积极的前三板抢攻打出气势，一度取得6:2的领先优势，令国乒这对「黄金组合」陷入被动。然而，王楚钦／孙颖莎站稳阵脚后，开始改变战术，透过不断攻击中间位置牵制港队，再突变节奏调动两边。此举成功打乱「黄杜配」的部署，国乒组合将比分迎头赶上。双方在局末陷入拉锯，战至10:10「刁时」后，王楚钦／孙颖莎在相持球中更为「手硬」，连取两分以12:10惊险先拔头筹。

「莎头」组合战术奏效 屡屡化解危机

次局剧本相似，国乒组合在开局短暂落后下，再次凭借既定战术反超，并一度将优势扩大至8:3。但「黄杜配」未有放弃，在局末奋力追赶，逼使领先的王楚钦／孙颖莎在10:8时请求暂停。暂停过后，国乒组合成功拿下取胜分赢11:8，局数领先2:0。
进入第三局，港队组合早段1:4落后下未有放弃，加战之下扳平9:9、10:10，可惜关键时刻被孙颖莎连取两分，港队再输10:12；局数0:3落败。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜128死83伤 宏盛阁再发现遗体 警务处长周一鸣视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
02:00
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈 !
社会
21小时前
大埔宏福苑五级火｜政府：过渡房屋可长期居住毋须交租 何永贤难忘社区互助感触落泪
02:09
大埔宏福苑五级火｜政府：过渡房屋可长期居住毋须交租 何永贤难忘社区互助感触落泪
政情
6小时前
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
时事热话
4小时前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
7小时前
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
影视圈
4小时前
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃神情哀伤夏韶声吁永不放弃 惹哭戴祖仪罗毓仪
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃胡枫神伤哀伤 《永不放弃》惹哭戴祖仪罗毓仪
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火丨印尼驻港总领事馆：7名印佣已确认罹难 仍有45人下落不明
社会
4小时前
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
影视圈
23小时前