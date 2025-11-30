乒乓混合团体世界杯│「黄杜配」0:3不敌王楚钦/孙咏莎组合 港队场数落后0:1

港队于2025成都混合团体世界杯小组赛对战国家队，为港队打头阵的混双组合黄镇廷／杜凯琹，硬撼世界排名第一的国乒组合王楚钦／孙颖莎，「黄杜配」与世一组合激战3局，其中两局战至刁时，最终以以10:12、8:11、10:12，局数0:3惜败。

「黄杜配」开局抢攻 惜未能把握优势

首局比赛，「黄杜配」明显有备而来，凭借积极的前三板抢攻打出气势，一度取得6:2的领先优势，令国乒这对「黄金组合」陷入被动。然而，王楚钦／孙颖莎站稳阵脚后，开始改变战术，透过不断攻击中间位置牵制港队，再突变节奏调动两边。此举成功打乱「黄杜配」的部署，国乒组合将比分迎头赶上。双方在局末陷入拉锯，战至10:10「刁时」后，王楚钦／孙颖莎在相持球中更为「手硬」，连取两分以12:10惊险先拔头筹。

「莎头」组合战术奏效 屡屡化解危机

次局剧本相似，国乒组合在开局短暂落后下，再次凭借既定战术反超，并一度将优势扩大至8:3。但「黄杜配」未有放弃，在局末奋力追赶，逼使领先的王楚钦／孙颖莎在10:8时请求暂停。暂停过后，国乒组合成功拿下取胜分赢11:8，局数领先2:0。

进入第三局，港队组合早段1:4落后下未有放弃，加战之下扳平9:9、10:10，可惜关键时刻被孙颖莎连取两分，港队再输10:12；局数0:3落败。