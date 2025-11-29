乒乓球｜ITTF乒球混合团体世界杯周日成都开打 教练满意抽签结果 香港队首天早上11时揭幕战先对同组的国家队

香港乒球队将挟上届季军之名出战今日（周日）起一连8日的在成都举行的ITTF乒球混合团体世界杯，经过周六抽签，10号种籽的港队跟卫冕冠军中国、埃及及智利同组，力图争取小组头2名入次阶段的港队今晨11时先对国家队，香港女子队教练张瑞表示满意抽签结果：「希望各人发挥水平，顺利跻身第2阶段。」

黄镇廷及吴咏琳代表香港队出席抽签仪式。直播截图

阿廷抽到跟国家队同组的第一组。直播截图

抽签结果。直播截图

上周四已飞抵成都的港队，派出4男4女包括黄镇廷、陈颢桦、林兆恒、蔡俊杰、杜凯琹、朱成竹、吴咏琳及苏籽童，周六阿廷跟小师妹吴咏琳出席抽签仪式，阿廷跟颢桦日前刚升上男双世界排名第一，相信为港队增添不少信心。

两位男女单打世一球星王楚钦及孙颖莎代表国家队出席抽签仪式。直播截图

由于2028年洛杉矶奥运会的乒球比赛新增了混合团体，大家都十分重视今届混团赛，全部16支球队都是强阵上场，他们分成4组，每组头2名共8队入次阶段循环赛，头4名入准决赛，比赛顺序为混双、女单、男单、女双/男双、男双/女双进行。

记者：徐嘉华