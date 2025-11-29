NBA｜安东尼戴维斯倒戈重返洛杉矶 湖人「唔俾面」129:119挫独行侠

NBA 杯西岸 B 组湖人主场迎战独行侠，今仗独行侠有安东尼戴维斯(Anthony Daivs)伤愈复出，复出即对上旧东主湖人，亦是转队后首度重返洛杉矶，但湖人丝毫不给情面，有里夫斯(Austin Reaves)和当积(Luka Doncic)合轰 73 分，助湖人以 129:119 击败独行侠，小组 4 战 4 胜闯入淘汰赛。

里夫斯与当积「抢晒镜」 合力狂轰 73 分退独行侠

今场 NBA 杯小组赛除了是湖人今季首次与独行侠碰头，亦是戴维斯在去季惊天交易案与当积互换东主后首次回归洛杉矶。独行侠开场亦凭多点开火在半场前先领先 2 分，但下半场开始里夫斯和当积火力全开，开节更有里夫斯连中 3 记三分助湖人取得 7 分优势，但独行侠表现顽强，湖人一直难以拉开分差。不过到了比赛末段，早段手感较差的占士(LeBron James)和八村垒(Rui Hachimura)亦及时入局，将差距拉开到 10 分，最终湖人以 129:119 击败独行侠。

今仗最为抢眼的当然是湖人两位后卫里夫斯与当积，二人今场都接近打足全场、合力攻入 73 分；当积攻入 35 分外加 11 助攻，而里夫斯则攻入全场最高 38 分及 8 个篮板。而占士今仗得分表现平平，仅得 13 分外加 7 助攻 5 篮板。至于独行侠方面，首次重返湖人的戴维斯则攻入 12 分、5 篮板、5 助攻外加 3 阻攻，另外亦有华盛顿(P.J. Washington)攻入全队最高的 22 分 9 篮板，状元弗拉格(Copper Flagg)则交出 13 分 11 助攻的「双双」数据。