大埔宏福苑五级火│香港板球运动员Moner Dar 出战世界杯获选最佳球员动情落泪 「将胜利献给遇难的人」│有片

大埔宏福苑五级火至今已造成至少128人死亡，不少市民仍在伤痛之中，亦有香港运动员在外征战时，仍心系这场灾难。香港板球队正在巴基斯坦卡拉奇出战40岁以上T20板球世界杯，球队在周四击败西印度群岛，港将Moner Dar获选为最佳球员，他受访时动情落泪，哽咽地说「「将胜利献给遇难的人」﹗

In a powerful gesture of solidarity, Man of the Match Moner Dar (@monerdar) dedicated his innings from yesterday's match against West Indies to those affected by the Tai Po tragedy.



We continue to keep the families in our thoughts. pic.twitter.com/oTIFXwtMJy — Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) November 29, 2025

Moner Dar受访哭成泪人

首届40岁以上T20板球世界杯，于11月21日至12月1日举行，共有12不同国家和地区的球队参加，包括东道主巴基斯坦、南非、澳洲、美国和加拿大等，港队被编入1组。港队在小组头4仗收录1胜3负，周四最后一轮击败西印度群岛，Moner Dar获选为比赛最佳球员。

「我很伤心，很无语」

Moner Dar赛后接受访问，先大力深呼吸一下，一边落泪一边哽咽道：「首先......这几局比赛......我会献给在香港逝去的40人(当时死亡人数)。」主持人之后轻拍其背脊，Moner Dar调整心情后继续表示：「这次比赛，我将献给那些在香港悲剧时刻的生命......我很伤心，很无语。」