NBA｜字母哥NBA杯复出即轰30分 惟公鹿仍以109:118不敌纽约人无缘淘汰赛

NBA 杯周五迎来小组赛最后阶段，公鹿目前苦吞 6 连败，今场作客对纽约人决定了边队可以晋级下一轮，「字母哥」安迪杜古普(Giannis Antetokounmpo)今仗复出仅出战 28 分钟便攻入 30 分，但仍然不敌有宾臣(Jalen Brunson)轰入全场最高 37 分的纽约人，最终公鹿以 109:118 遭纽约人淘汰兼苦吞 7 连败。

字母哥复出即轰 30 分兼准三双 惟公鹿仍以 9 分之差不敌纽约人

今场对公鹿尤为重要，先是必须止住连败走势，其次是关乎今仗能否晋级 NBA 杯下一轮。字母哥今仗亦伤愈复出，第二节公鹿曾握有 12 分优势，但纽约人急起直追，半场前公鹿只领先 1 分。随后进入下半场，纽约人有宾臣第三节单节攻入 16 分，助球队重拾比赛节奏，第四节初段更将比分拉开到 13 分。纵使公鹿在字母哥带领下打出一波 13:4 的攻势追到只剩 2 分差，但公鹿尾段进攻哑火，最终仍以 109:118 遭纽约人击败，苦吞 7 连败，而纽约人则在东岸 C 组以 3 胜 1 败首名晋级 NBA 杯淘汰赛。

今仗复出的公鹿当家球星「字母哥」安迪杜古普今场仅出场 28 分钟，便攻入全队最高的 30 分，兼抢到 15 个篮板和 8 个助攻的准大三元数据。另外亦有古斯马(Kyle Kuzma)攻入 20 分，外加 4 篮板 3 助攻。而纽约人则有宾臣轰入全场最高的 37 分外加 5 助攻，另外亦有祖殊赫特(Josh Hart)和麦拜迪(Miles Mcbridge)齐齐攻入 19 分，助球队收获三连胜。

