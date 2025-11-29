Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教宗良十四世吁追求和平：第三次世界大战已零星展开

更新时间：00:05 2025-11-29 HKT
发布时间：00:05 2025-11-29 HKT

教宗良十四世（Pope Leo XIV）27日展开首次海外访问，并在土耳其发表谈话。他警告全球冲突升温，「第三次世界大战正零散在全球蔓延」，呼吁各方追求和平。

美联社、路透报道，现年70岁的良十四世27日抵达土耳其首都安卡拉，并与总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）会晤，良十四世赞扬土耳其作为东西桥梁的历史角色，期望该国成为不同民族间的稳定力量。在良十四世到访之际，土耳其将其定位成终结俄乌与加沙冲突的关键调解人。

良十四世并未点名任何具体冲突，但引用前任教宗方济各（Pope Francis）所言，感叹世界各地同时存在零星、激烈的冲突：「第三次世界大战正以零散的方式在全球蔓延。」他指资源并非用来消除饥饿、贫困与保护自然，而是用在军备，世界历经两次世界大战之后，「如今正处于全球冲突加剧的阶段，我们绝不能屈服于此，人类未来岌岌可危」。

良十四世在前往土耳其的飞机上，已向媒体记者表示，希望透过这次外访行程呼吁世界和平，鼓励不同背景的人们和谐共处。

在结束土耳其行程之后，良十四世预计前往黎巴嫩。该国深受加沙冲突所影响。梵蒂冈发言人布鲁尼（Matteo Bruni）表示，针对这趟行程已采取必要安全措施，确保教宗在黎巴嫩的安全，但不愿透露具体细节。

