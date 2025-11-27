Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜勇士主场100:104倒输火箭 兼有射神史堤芬居利伤出

即时体育
更新时间：15:19 2025-11-27 HKT
发布时间：15:19 2025-11-27 HKT

勇士于周三NBA主场出战火箭，未能把握一度领先14分的优势，最终火箭在舒柏迪（Reed Sheppard）攻下生涯新高的31分下，以104:100，4分之差击败勇士。勇士输波之余，更有「射神」史堤芬居利 （Stephen Curry )于比赛末段伤出，还需进一步检查才可确定伤情。

勇士半场领先12分

主队勇士上半场表现不俗，一度领先火箭14分，完半场亦带著12分的领先优势。而火箭在当家球星杜兰缺阵下，由舒柏迪领军于下半场展开反击，此子于第3节末段接连得分，助火箭追近至74:76，仅落后两分进入第4节。火箭第4节开始即打出5:0的攻势反超前，最终并以4分击倒勇士。

舒柏迪刷新个人得分新高

舒柏迪今仗交出个人新涯新高的31分、9个篮板的准双双成绩，队友艾文汤臣(Amen Thompson)亦有10分14个篮板的双双进帐，合力助火箭赢波。

居利伤四头肌

而勇士射神史堤芬居利今仗手感麻麻，13投仅4中取得14分，他更于完场35.2秒因伤退下火线。据报他是右股四头肌受伤，需要接受磁力共振检查才可确定伤情。勇士教练居尔透露：「当我知道他是四头肌受伤时，我即松了一口气，因为比起足踝和膝盖受伤好。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
39分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
4小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 民建联黄碧娇：无参与招标决策 离任后对维修工程不知情
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
52分钟前