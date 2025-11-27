NBA｜勇士主场100:104倒输火箭 兼有射神史堤芬居利伤出

勇士于周三NBA主场出战火箭，未能把握一度领先14分的优势，最终火箭在舒柏迪（Reed Sheppard）攻下生涯新高的31分下，以104:100，4分之差击败勇士。勇士输波之余，更有「射神」史堤芬居利 （Stephen Curry )于比赛末段伤出，还需进一步检查才可确定伤情。

勇士半场领先12分

主队勇士上半场表现不俗，一度领先火箭14分，完半场亦带著12分的领先优势。而火箭在当家球星杜兰缺阵下，由舒柏迪领军于下半场展开反击，此子于第3节末段接连得分，助火箭追近至74:76，仅落后两分进入第4节。火箭第4节开始即打出5:0的攻势反超前，最终并以4分击倒勇士。

舒柏迪刷新个人得分新高

舒柏迪今仗交出个人新涯新高的31分、9个篮板的准双双成绩，队友艾文汤臣(Amen Thompson)亦有10分14个篮板的双双进帐，合力助火箭赢波。

居利伤四头肌

而勇士射神史堤芬居利今仗手感麻麻，13投仅4中取得14分，他更于完场35.2秒因伤退下火线。据报他是右股四头肌受伤，需要接受磁力共振检查才可确定伤情。勇士教练居尔透露：「当我知道他是四头肌受伤时，我即松了一口气，因为比起足踝和膝盖受伤好。」