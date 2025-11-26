NBA｜湖人笑傲「洛杉矶打吡」头名晋身NBA杯淘汰赛 三巨头合砍99分 党积获40+准三双（有片）

今季首演「洛杉矶打吡」成焦点战，湖人今日（26日）在NBA杯小组赛火力全开，凭当积（Luka Doncic）缴出40+准三双级数的神勇表现，带队以135：118力挫同城宿敌快艇，3战全胜提前锁定B组头名，晋身NBA杯淘汰赛。

The @Lakers star trio DOMINATES as they clinch West Group B!



LUKA: 43p, 9r, 13a

LEBRON: 25p, 6r, 6a

REAVES: 31p, 9r, 3s



LAL: 13-4 on the season, 3-0 in Group Play pic.twitter.com/Cez8cU8R2c — NBA (@NBA) November 26, 2025

「洛杉矶打吡」一向是收视保证。湖人坐拥当积拍住勒邦占士（LeBron James），快艇则有哈登（James Harden）与李安纳（Kawhi Leonard）压阵，星光熠熠；而这亦是两军今季首度碰头，赛前话题十足。近况方面，湖人在当积领军下长踞西区前列；反观快艇虽号称「银河舰队」，但受困伤病与年龄结构，战绩平平。

当积获40+准三双 湖人三巨头合力射落99分

当积今季瘦身见功，状态火热，开赛即手感爆棚，首节三分8投5中独取24分，上半场已收获32分。快艇方面，哈登同样表现不俗，上半场取16分助球队紧咬，半场湖人仅以69：66领先。比赛进入决胜节，湖人把握哈登休息时段一举拉开分差，最终以135：118赢下今季首场「打吡」。

此役湖人三巨头齐发威，当积砍下43分、9篮板、13助攻，为赢波头号功臣；并达成连续4战缴出「30+得分、5+篮板、5+助攻」的壮举，成为球队自1961年以来第一人。里夫斯末节独取18分，全场贡献31分9篮板，关键时刻火力支援充足。

占士状态渐入佳境

勒邦占士迎伤愈后代表作，交出25分6篮板6助攻。赛后他赞扬球队近况理想，直言状态渐入佳境：「我的体能正在好转，我会持续加练，期待每场都有进步。」同时他亦大赞当积开场火热表现：「卢卡开场就进入状态，他为球队进攻定下基调，我们就跟住他的节奏走。」

湖人以3胜0负强势出线，率先成为西区晋级NBA杯淘汰赛的队伍之一；气势如虹的紫金军，后势可期。