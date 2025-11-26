Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜湖人笑傲「洛杉矶打吡」头名晋身NBA杯淘汰赛 三巨头合砍99分 党积获40+准三双（有片）

即时体育
更新时间：16:53 2025-11-26 HKT
发布时间：16:53 2025-11-26 HKT

今季首演「洛杉矶打吡」成焦点战，湖人今日（26日）在NBA杯小组赛火力全开，凭当积（Luka Doncic）缴出40+准三双级数的神勇表现，带队以135：118力挫同城宿敌快艇，3战全胜提前锁定B组头名，晋身NBA杯淘汰赛。

 

「洛杉矶打吡」一向是收视保证。湖人坐拥当积拍住勒邦占士（LeBron James），快艇则有哈登（James Harden）与李安纳（Kawhi Leonard）压阵，星光熠熠；而这亦是两军今季首度碰头，赛前话题十足。近况方面，湖人在当积领军下长踞西区前列；反观快艇虽号称「银河舰队」，但受困伤病与年龄结构，战绩平平。

当积获40+准三双 湖人三巨头合力射落99分

当积今季瘦身见功，状态火热，开赛即手感爆棚，首节三分8投5中独取24分，上半场已收获32分。快艇方面，哈登同样表现不俗，上半场取16分助球队紧咬，半场湖人仅以69：66领先。比赛进入决胜节，湖人把握哈登休息时段一举拉开分差，最终以135：118赢下今季首场「打吡」。

此役湖人三巨头齐发威，当积砍下43分、9篮板、13助攻，为赢波头号功臣；并达成连续4战缴出「30+得分、5+篮板、5+助攻」的壮举，成为球队自1961年以来第一人。里夫斯末节独取18分，全场贡献31分9篮板，关键时刻火力支援充足。

占士状态渐入佳境

勒邦占士迎伤愈后代表作，交出25分6篮板6助攻。赛后他赞扬球队近况理想，直言状态渐入佳境：「我的体能正在好转，我会持续加练，期待每场都有进步。」同时他亦大赞当积开场火热表现：「卢卡开场就进入状态，他为球队进攻定下基调，我们就跟住他的节奏走。」

湖人以3胜0负强势出线，率先成为西区晋级NBA杯淘汰赛的队伍之一；气势如虹的紫金军，后势可期。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 李家超指增至36人死 279人失联 火警逐渐受控
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
6小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前