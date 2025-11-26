体育舞蹈｜两项DSA 亚洲体育舞蹈锦标赛 港队主场大丰收 共夺7金11银4铜

中国香港体育舞蹈总会本月初（6号及7号）在湾仔伊馆举行一连2日的DSA（亚洲体育舞蹈总会）的单人专项锦标赛及专项锦标赛，香港队共夺得7金11银4铜共22面奖牌，星级组合谭永森、Anastasia Novikova大热夺得「双金」后表示期望香港未来能多办大型体育舞蹈比赛，2人目标是朝著「世一」进发。

谭永森及太太Anastasia Novikova大热夺得「双金」。

谭永森及太太Anastasia Novikova（中）以大热门姿态夺得两面金牌。

中国香港体育舞蹈总会图

谭永森（Winson）及Anastasia近年从加拿大回流返港，前年已在同一个比赛夺得金牌，现时2人高踞WDSF（世界体育舞蹈总会）世界排名第5，今年参加拉丁舞专项的「伦巴舞」及「牛仔舞」，一举手一投足都收放自如，大热夺得2面金牌。

Winson认为香港有力举办世界锦标赛

Winson赛后她跟太太多年参与体育舞蹈的目标是想一尝「世一」滋味，他说：「我们目标一定是朝著世界第一进发，无论是大奖赛还是世锦赛，我们都希望冲击冠军。」

「我们好多时在海外比赛，每次回到香港主场出击，那种主场观众的支持确实好神奇，在海外绝对感受不到。平时我们在海外没有『专项』比赛，在香港参与到，感觉很有趣。」两夫妻曾夺2019莫斯科世界锦标赛「十项全能」冠军，他认为香港办国际赛的能力十分好，加上有伊馆这个大场，绝对可以举办更高级别的赛事如世界锦标赛。

伤愈复出的李悦琛（右）跟Egor（左）表现突出，获得不少掌声，

Egor及李悦琛（中）这对年轻拍档今年勇夺两面金牌。

中国香港体育舞蹈总会图

世运会因伤缺阵 李悦琛香港站DSA夺2金增自信

同场的「千禧后」组合Egor Nikolaev 及李悦琛（Jerry）亦夺得标准舞的「探戈」及拉丁舞的「斗牛舞」2面金牌，Jerry原本跟Egor是今年8月世界运动会的香港代表，可惜女方因7月意外在楼梯跌倒导致脊椎骨折，足足休息3个多月，今次香港站比赛是她伤后第2站，金牌绝对是好大鼓励。

中国香港体育舞蹈总会会长叶赐伟对港队表现感到满意。

中国香港体育舞蹈总会会长叶赐伟先生（George）开心看到港将有突破的表现，亦赞扬他们一直的坚持训练，终得回报。George表示：「Winson的『夫妻档』以及Egor、Jerry都具有世界级水平，好开心他们无惧主场的压力，在观众热烈的打气声中继续保持高水平演出，特别是Jerry，伤了好一段时间，现在终于可以重返赛场，十分难得；今日吸引差不多八成观众入场，气氛出奇的好。」

白色舞衣的黎颖彤在快步舞为香港夺得第一金。

男子组参赛的选手不算多， 黄乐轩夺得两金。

香港首办DSA亚洲单人专项体育舞蹈锦标赛 成绩喜出望外

至于早一天举行的「DSA亚洲单人专项体育舞蹈锦标赛」是香港首办，年仅18岁、世界排名第10的黎颖彤不负众望，在标准舞专项的「快步舞」夺得港队今届「第一金」；17岁的黄乐轩包办男子「探戈」及「维也纳华尔兹」的2面金牌。

黎晓彤赛后表示：「这是我个人第一个DSA的金牌，对我是好大鼓舞，尤其我在本月底将参加萨拉热窝的单人标准舞世界锦标赛，这个奖牌令我更有信心去准备。」

「DSA亚洲单人专项体育舞蹈锦标赛」港将奖牌榜：

3金：

黎颖彤（女子快步舞）

黄乐轩（男子探戈、维也纳华尔兹）

9银：

李欣汶（女子华尔兹、探戈）

黎颖彤（女子维也纳华尔兹）

陈莃岚（女子伦巴舞）

李军佑（男子华尔兹、快步舞）

周建玮（男子狐步舞）

廖诚智（男子森巴舞、斗牛舞）



3铜：

萧咏瑶（女子牛仔舞）

甄晟羽（男子伦巴舞）

韦有智（男子牛仔舞）



「DSA亚洲专项体育舞蹈锦标赛」港将奖牌榜：

4金：

谭永森、Anastasia Novikova（「伦巴舞」、「牛仔舞」）

Nikolaev Egor、李悦琛（「探戈」、「斗牛舞」

2银：

柏永朗、林柏怡（「维也纳华尔兹」、「快步舞」）

1铜：

马学谦、梁子（「森巴舞」）