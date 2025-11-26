Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓球｜才合作一年零一个月 34岁黄镇廷跟20岁陈颢桦擦出火花 过去半年夺2冠2亚3季

更新时间：14:48 2025-11-26 HKT
发布时间：14:48 2025-11-26 HKT

香港乒球男双「老嫩配」组合黄镇廷、陈颢桦首次荣升「世一」！世界乒球职业大联盟（WTT）周二公布的最新世界排名，去年10月才开始合作双打的阿廷及颢桦今年在世界排名赛大爆发，曾7入准决赛，当中包办2冠2亚，以4095分第一次高锯世界排名第一，这是继「乒乓孖宝」李静、高礼泽于2003年及阿廷拍何钧杰于2019年后，相隔6年再有香港男双登顶。

阿廷（右）及颢桦（左）越战越勇。WTT图
WTT图
34岁的阿廷及20岁的颢桦自去年10月亚洲锦标赛开始合作双打，14岁的年龄差距似乎对这对「黄陈配」更有利，他们在今年4月太原常规挑战赛已取得亚军、6月克罗地亚同一级别比赛夺冠，最为人津津乐道是8月瑞典大满贯夺得冠军，赚取不少世界排名积分，他们再在10月的伦敦明星挑战赛夺得亚军，2人终于在周二公布的WTT双打世界排名，由原本第2位升至第一位（总分4395），排第2及第3是南韩林钟勋、安宰贤（4095分）及中国的王楚钦、林诗栋（4000分）。

WTT图
现任港队总教练李静表示：「好替他们高兴，数据讲明他们是不断在进步，当然排名有升有落，最紧要以平常心去继续未来的比赛。」

阿廷以往曾拍过唐鹏及何钧杰合作双打，他跟钧杰曾多次在世界锦标赛位列第5名，亦曾于2019年短暂升上「世一」位置；但说到跟拍档年龄的差距，今次跟颢桦是相差最大的一次。

这对新任「世一」拍档将马不停蹄，到成都出战周日（30号）展开的2025乒球混合团体世界杯，香港队于去年曾夺季军，可望今年争取更佳成绩。

记者：徐嘉华

