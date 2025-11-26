WTT香港总决赛2025｜法国小将勒布伦：至少要赢王楚钦一次

法国乒乓球天才勒布伦（Felix Lebrun）将于12月10日至14日出战首度登陆香港红磡体育馆的世界乒乓球职业大联盟（WTT）总决赛，出席WTT总决赛赛前线上访问时， 直言目标就是要击败从未赢过的世界第一国家队的王楚钦，而对于来香港比赛面对的客场压力，他笑称：感觉就像我们四个法国人对抗一万名中国人。

立志突破心魔 不畏客场压力

目前世界排名第六，年仅19岁的小将勒布伦。是紧随瑞典名将摩加特之后，是欧洲排名第二的男单选手。他在访问中坦言与王楚钦的交手纪录至今全败，成为他最大的心魔：「虽然只有16位顶尖选手参赛，但每场都是硬仗。也许只有王楚钦，我还没赢过，所以我很想和他再打几场，至少要赢他一次。」这番宣言展现强烈求胜心。

面对香港观众可能一面倒支持中国选手的压力，勒布伦从容笑言：「我们已经习惯在中国比赛 ，并在如此多人支持中国选手下 ，击败一些中国选手。」他生动比喻场上情景如同「感觉就像我们四个法国人对抗一万名中国人。」展现大将之风。 不过他也表示在香港除了比赛外，他很期待探索另一个城市，同时也期待将会观看比赛的观众和粉丝的到来。