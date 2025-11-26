NBA｜巫师大破老鹰终止14连败 时隔一个月再尝胜果

华盛顿巫师今日（26日）在NBA杯小组赛火力全开，作客以132：113痛击东岸第6的亚特兰大老鹰，终止长达14场的连败走势，亦是球队相隔一个月后再度报捷，迎来今季第2胜。

巫师近年表现低迷，被外界视为东岸「鱼腩」之一，今季开局同样失色。球队此前仅在10月25日击败同样状态飘忽的独行侠取得首胜，其后陷入14连败低潮，追平队史最长连败纪录，战绩一度跌至1胜15负，排名东区垫底。

然而今仗巫师全队斗志爆棚，首节便打出高效率攻势，单节狂轰45分，早早奠定胜局，并一度领先老鹰达22分。老鹰其后未能掀起有力反扑，分差长时间维持在20分左右，巫师最终以132:113，19分之差轻松奏凯，不但止跌回稳，亦告终队史最长连败。

此役焦点落在麦高伦（C.J. McCollum）身上，他手感火热，全场飙入10记三分、独取46分，成为球队赢波最大功臣。赛后他直言赛前已感状态大勇：「投篮训练时我就告诉队友，『今晚对大家来说都会是个美好的夜晚』，尤其是对我而言。」